Bahnbrechende Dokumente über UFOs, die vor 30 Jahren heimlich aus Russland exportiert und erst jetzt veröffentlicht wurden, zeigen, dass in der UdSSR Tausende von Berichten über außerirdische Schiffe und Begegnungen mit Außerirdischen untersucht wurden.

Am 16. Januar veröffentlichte der legendäre Journalist George Knapp stillschweigend die Dokumente, die er 1993 heimlich aus Russland geschmuggelt hatte. Sie enthüllen das „schockierende Ausmaß“ der UFO-Forschung, die von der UdSSR und der Russischen Föderation durchgeführt wurde, obwohl die sowjetische Regierung UFOs bereits 1953 offiziell als Erfindung militanter „amerikanischer Imperialisten“ anerkannte.

Die UdSSR initiierte mehrere UFO-Studien, angefangen mit dem Network-AN-Programm im Jahr 1979, gefolgt vom Galaktika-MD-Programm von 1981 bis 1985, dem Pluto-7-Programm in den Jahren 1989 und 1990 sowie dem laufenden Thread-3-Programm.

Ein Bericht aus dem Jahr 1993 behauptete, die Zahl der UFO-Sichtungen und -Interaktionen habe nach 1978 „deutlich zugenommen“. Das Dokument enthielt zahlreiche Berichte von angeblichen Opfern von UFO-Entführungen und Zeugen, die die Regierung für weitere Untersuchungen als glaubwürdig genug erachtete, darunter die folgenden:

Am 13. Februar 1989 beobachteten Hunderte von Menschen in der Stadt Naltschik das Auftauchen eines riesigen, 137 Meter breiten, quallenförmigen UFOs, das in 91 Metern Höhe über dem Boden flog. Ein helles rotes Licht ging über der Stadt herab und teilte sich dann in gleichmäßig verteilte grüne Lichter auf.

Nach zehn Minuten vereinigten sich die Lichter und stiegen in den Himmel. Nach weiteren 90 Minuten landete ein riesiges UFO zusammen mit einem kleineren, wendigeren Flugobjekt über der Stadt und verschwand anschließend in der Nacht. Unter den Zeugen befanden sich Militärangehörige, Mitarbeiter des örtlichen Flughafens und Astronomen.

Der 18-jährige Anatoli Malischew berichtete, er sei am 21. Juli 1975 an Bord eines Raumschiffs zum Heimatplaneten außerirdischer Piloten gebracht worden. Malischew skizzierte gerade einen Sonnenuntergang in den Wäldern des Dorfes Blagoweschenka in Kabardino-Balkarien, als er etwas sah, das wie ein Meteor aussah, der vom Himmel fiel. Eine silberne Scheibe erschien, und drei humanoide Wesen stiegen daraus hervor, darunter eine Frau mit braunen Haaren.

Ihr Planet war drei Lichtjahre entfernt und besaß keinen Stern, war aber von innen beleuchtet. „Sie befestigten Detektoren an meinen Armen und Beinen und setzten mir etwas wie eine Krone auf.“ Ihr Ergebnis nach der Untersuchung: „Sehr starke Nerven; geistige Fähigkeiten unterdurchschnittlich.“ Der russische Ermittler gab an, viele Jahre mit Malischew in Kontakt gestanden zu haben und beschrieb ihn als einen „ehrlichen, freundlichen und mitfühlenden“ Menschen, der nicht zu „Fantasien“ neige.

Am 27. Juni 1979 stießen Erdlinge in Derzhavinsk, Kasachstan, angeblich auf eine Rasse riesiger Außerirdischer. Eine Gruppe Pioniere, darunter viele Kinder, war von einer Birke aus gestartet und hatte in der Nähe eines Grabhügels ihr Lager aufgeschlagen. Eine Gruppe Jungen, begleitet von einem Erwachsenen, folgte dem Lichtblitz bis zum Waldrand und entdeckte dort drei Meter große, schwarze, schlanke Wesen mit leuchtend pinkfarbenen Augen.

Am nächsten Tag sahen ein Mädchen und ihre Lehrerin einen der Riesen auf einem Stuhl in der Nähe des Lagers sitzen. Knapp ein Jahr nach dem Vorfall befragten Ermittler die Kinder, die alle die Begegnung übereinstimmend schilderten.

Die Dokumente enthalten keine endgültigen Schlussfolgerungen über UFOs, außer dass sie weitere Untersuchungen verdienen.

„Mit der Veröffentlichung dieser Dokumente erweitert George Knapp die öffentlich zugänglichen Informationen und zeigt damit nicht nur, wie ernst Russland das UFO-Phänomen nahm“, sagte Jeremy Corbell, Investigativjournalist und Knapps Partner beim Podcast „Weaponized“, gegenüber der Washington Post.

Was in Roswell wirklich passiert ist und abgestürzt ist lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.