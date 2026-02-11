Mehr als 40 Schwimmer erleiden schreckliche Verletzungen bei Massenangriff von Piranhas

Nach einer Massenattacke von Piranhas in Argentinien musste ein beliebter Strand geschlossen werden, nachdem über 40 Menschen beim Schwimmen gebissen worden waren.

Die Angegriffenen waren am Wochenende des 1. und 2. Februar im Parana-Fluss in der Nähe der argentinischen Stadt Victoria in der Provinz Entre Ríos schwimmen gewesen.

Der Strandwächter Alejandro Martin bestätigte, dass insgesamt 46 Personen verletzt wurden. Er sagte, alle Verletzungen seien „schwer“ und er habe „drei Erste-Hilfe-Kästen verbraucht“, um die Wunden der Menschen zu versorgen.

Die Betroffenen wiesen Bissspuren an Händen und Füßen auf, da die wilden Fische Stücke aus ihren Gliedmaßen bissen und blutende Verletzungen hinterließen.

Die Rettungsschwimmer wiesen die Schwimmer an, den Fluss zu verlassen, und hissten rote Flaggen, um auf die extreme Gefahr hinzuweisen, die jeden erwartete, der ins Wasser gehen wollte.

Die Notaufnahme des Krankenhauses Fermin Salaberry behandelte mehrere Schwimmer, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Laut ihren Angaben wurden Personen behandelt, die Bisswunden von Piranhas erlitten hatten, nachdem sie in Bereiche des Flusses gegangen waren, in denen das Schwimmen verboten ist.

Einem Opfer soll ein Finger abhandengekommen sein, und die Rettungsschwimmer beschlossen, dass es genug sei, nachdem die Zahl der Verletzten immer weiter anstieg.

Offizielle Vertreter des Krankenhauses gaben an, dass entlang des Flussufers bereits Warnschilder aufgestellt worden seien und dass alle Patienten, die behandelt wurden, aus gesperrten Bereichen ins Wasser gegangen seien.

Experten warnten davor, dass hohe Temperaturen und niedrige Flusspegel mit einer Zunahme der Piranha-Aktivität einhergehen und dass man im Sommer besonders vorsichtig sein müsse.

Da Argentinien auf der Südhalbkugel liegt, ist dort derzeit Sommer.

Es wird empfohlen, das Wasser zu meiden, Kinder gut im Auge zu behalten und nach einem Piranha-Biss umgehend einen Arzt aufzusuchen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass eine große Anzahl von Menschen durch Piranha-Bisse im Parana-Fluss verletzt wurden.

Sky News berichtete im Jahr 2013, dass am Weihnachtstag desselben Jahres über 60 Menschen im selben Fluss bei einem Massenangriff von Piranhas verletzt wurden.

Wie schon bei diesem jüngsten Piranha-Angriff wurden die meisten Menschen an Händen und Füßen gebissen, und einem Mädchen, das schwere Bisswunden an der Hand erlitten hatte, musste ein Teil des Fingers amputiert werden.

Ein Rettungssanitäter sagte, die Piranhas im Fluss seien „sehr aggressiv“, und höhere Temperaturen erhöhten die Gefahr für Schwimmer.

Unterdessen berichtete die Zeitung Independent , dass weniger als einen Monat nach diesem Angriff weitere zehn Schwimmer von den Fischen angegriffen wurden, die als „groß, gefräßig und mit scharfen Zähnen, die richtig zubeißen können“ beschrieben wurden.

Unterdessen berichtete Newsweek im Jahr 2021 von bis zu 30 Verletzten bei einem Piranha-Angriff im selben Fluss; einem 13-jährigen Mädchen wurde dabei der große Zeh abgerissen.

Erneut wurden die hohen Temperaturen als ein Faktor bei dem Anschlag genannt, und die Behörden warnten davor, dass das Schwimmen im Paraná-Fluss, dem zweitlängsten Fluss Südamerikas nach dem Amazonas, nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt ist.