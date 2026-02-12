Seltsame metallische Kugel über kolumbianischem Dorf gefilmt (Video)

Ein ungewöhnliches Video aus Kolumbien zeigt eine silberne Kugel, die am Himmel schwebt und Zeugen am Boden in Erstaunen versetzt.

Die Sichtung ereignete sich Berichten zufolge am 29. Januar in der Gemeinde Andinapolis, als der Zeuge und ein Freund gerade filmten, wie sie einen Baum fällten.

Plötzlich bemerkten sie eine metallisch wirkende Kugel, die langsam aufstieg. Zu ihrem Erstaunen beschleunigte das Objekt dann und entfernte sich von den Zeugen, die dem UFO hinterherliefen, bis es schließlich hinter einigen Bäumen verschwand.

Seitdem die faszinierenden Aufnahmen online aufgetaucht sind, haben viele das silberne Objekt im Video mit der umstrittenen „Buga-Sphäre“ verglichen, einem angeblichen außerirdischen Objekt, das im April letzten Jahres in Kolumbien gefunden und anschließend als potenzieller Beweis für außerirdische Besucher gefeiert wurde .

Skeptischere Beobachter vermuten jedoch, dass es sich bei der seltsamen Kugel einfach um einen abgetriebenen Ballon oder vielleicht eine Drohne handeln könnte.

Was halten Sie von dieser ungewöhnlichen Sichtung in Andinapolis?

Video: