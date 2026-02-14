Der Mond soll mit Wrackteilen von Raumschiffen übersät sein, da Teile der Mondoberfläche als „Friedhöfe“ ausgewiesen wurden

Die Oberfläche des Mondes wird bald mit den Überresten von Weltraumschrott übersät sein, nachdem Forscher vorgeschlagen haben, bestimmte Gebiete als Raumschifffriedhöfe auszuweisen, wo ausrangierte Satelliten absichtlich zum Absturz gebracht werden können.

Die festgelegten Wirkungszonen würden in großem Abstand von Orten mit kultureller oder wissenschaftlicher Bedeutung liegen.

Während einer Expertenrunde auf der Space-Comm-Konferenz, die im Dezember in Glasgow stattfand, warnte Dr. Fionagh Thomson, leitende Wissenschaftlerin an der Universität Durham und Organisatorin der Podiumsdiskussion, vor den Konsequenzen für die Mondoberfläche.

„Diese Satelliten müssen auf dem Mond notlanden, sodass dieser möglicherweise zu einer Müllhalde wird“, sagte Dr. Thomson.

Die wachsende Zahl von Satelliten, die in den kommenden Jahren den Mond umkreisen werden, hat Bedenken hinsichtlich der sicheren Entsorgung ausrangierter Hardware hervorgerufen.

Da es keine Atmosphäre wie auf der Erde gibt, in der Weltraumschrott verglühen könnte, stehen die Betreiber nur vor begrenzten Möglichkeiten, mit Satelliten umzugehen, deren Treibstoffvorräte erschöpft sind.

Die Mondaktivität wird in den kommenden zwanzig Jahren dramatisch zunehmen, da mehr als 400 Missionen zum Mond geplant sind.

Raumfahrtagenturen und kommerzielle Unternehmen bereiten sich darauf vor, Basen zu errichten, Bergbauaktivitäten durchzuführen und wissenschaftliche Geräte auf der Mondoberfläche einzusetzen.

Das Lunar Gateway, eine von der NASA geleitete Raumstation, die den Mond umkreisen wird, ist Teil dieser Erweiterung.

Offiziell ist das Artemis-Basislager geplant, während China und Russland an einer zweiten Mondbasis zusammenarbeiten.

Zur Unterstützung dieser Aktivitätssteigerung werden Satellitenkonstellationen benötigt, die Positionierungs-, Navigations- und Kommunikationsdienste rund um den Mond bereitstellen.

Die Europäische Weltraumorganisation plant, im nächsten Jahr ihren Satelliten Lunar Pathfinder zu starten, der als Testplattform für die Moonlight-Konstellation dienen soll, die voraussichtlich bis 2030 betriebsbereit sein wird.

Wenn diese Satelliten ihren Treibstoffvorrat aufgebraucht haben, müssen die Betreiber festlegen, wie sie sicher entsorgt werden können.

Unkontrollierte Einschläge ausgedienter Satelliten stellen vielfältige Gefahren für Mondmissionen und Kulturerbestätten dar.

Wissenschaftler sind besonders besorgt über mögliche Schäden an historischen Stätten wie den ersten Astronautenfußabdrücken sowie an wissenschaftlichen Geräten und Gebieten, die für die Forschung von Bedeutung sind.

Die Satelliten werden mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 Meilen pro Sekunde auf die Oberfläche treffen und dabei starke Vibrationen erzeugen, die die empfindlichen Instrumente, die Forscher auf dem Mond installieren wollen, beeinträchtigen könnten.

Es wird erwartet, dass sich die Einschlagspuren über Dutzende von Metern über das Gelände erstrecken.

Die Kollisionen werden außerdem enorme Mengen an abrasivem Staub erzeugen, der Teleskope ablagern und Geräte beschädigen kann.

Professor Ian Crawford von Birkbeck, University of London, räumte ein, dass das Problem Aufmerksamkeit erfordert.

„Angesichts der Oberfläche des Mondes besteht keine unmittelbare Gefahr, aber je mehr Mondsatelliten es gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige in wissenschaftlich oder kulturell sensible Gebiete stürzen“, sagte Prof. Crawford.

„Wir brauchen einen Plan für die Zukunft.“

Betreiber, die vor Entscheidungen bezüglich des Lebensendes von Mondsatelliten stehen, haben drei primäre Entsorgungswege zur Verfügung.

Mit ausreichend Treibstoff ausgestattete Satelliten könnten in eine Umlaufbahn um die Sonne starten, was sich jedoch als kostspielig erweist, während der Wechsel in eine weiter entfernte Mondumlaufbahn aufgrund des unregelmäßigen Gravitationsfeldes des Mondes Herausforderungen mit sich bringt.

Kontrollierte Aufpralltests auf der Mondoberfläche stellen die praktikabelste Option dar, erfordern jedoch eine Koordination, um sensible Bereiche zu vermeiden.

Internationale Organisationen, darunter das UN-Aktionsteam für Konsultationen zu Mondaktivitäten und der Interinstitutionelle Koordinierungsausschuss für Weltraummüll, der derzeit vom Vereinigten Königreich geleitet wird, entwickeln Leitlinien für bewährte Verfahren zur Entsorgung von Mondsatelliten.

Das Konzept der ausgewiesenen Gefahrenzonen hat sich als bevorzugte Lösung herauskristallisiert.

Ben Hooper, leitender Projektmanager für Lunar Pathfinder beim in Surrey ansässigen Satellitenhersteller SSTL, unterstützte diesen Ansatz.

„Die Einrichtung von Friedhofszonen auf dem Mond ist die praktischste Lösung“, sagte Herr Hooper.

„Die Ausweisung bestimmter Regionen als ‚Einschlagzonen‘ würde die Ausbreitung menschlicher Artefakte auf der Mondoberfläche begrenzen und andere Gebiete für die wissenschaftliche Erforschung und zukünftige Operationen erhalten.“

Große Krater könnten als Auffangbecken dienen und die durch Einschläge erzeugten Staubwolken einfangen.

Charles Cranstoun, Leiter des Moonlight-Programmbüros der ESA, bestätigte, dass Satelliten „in festgelegten Zonen“ abstürzen würden, um „Orte von wissenschaftlichem Interesse und historischer Bedeutung sowie laufende Missionen“ zu vermeiden.

