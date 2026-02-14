Ley Linien: Wetter-Phänomen und das Karlsruher-Pentagramm

Michael Müller berichtet auf Telegram:

+++ DAS KARLSRUHER-PENTAGRAMM +++ 🤩 11. Februar 2026 morgens. Erneut baut sich ein Wetter-Phänomen über dem Oberen-Rheintal bis hinüber über den Schwarzwald zur Schwäbischen Alb auf.

Das Zentrum des hochenergetischen Bereichs scheint mal wieder Karlsruhe und Umgebung zu sein. Hier existiert ein geomantisches Pentagramm, dass offensichtlich, aber deutlich seine Wirkung zeigt….. Michael 🤩

http://www.beyondparahunters-ka.de/das-karlsruher-pentagramm.html +++

https://www.meteopool.org/de/livemap#49.626251/9.095178/7/0

Das Karlsruher Pentagramm

Vor vielen Jahren – noch im 20. Jahrhundert – machten wir eine geomantische Reise in die Umgebung von Karlsruhe. Unsere Leser wissen das, denn wir berichteten darüber in unserem Buch „Das Erbe von Avalon.“ Karlsruhe gilt seit jeher als einer der bedeutsamsten Kraftorte Europas.

Es ist keine natürlich gewachsene Siedlung, sondern wurde im Jahre 1715 als Ruhesitz für den Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach systematisch angelegt.

Er war praktizierender Freimaurer, und so können Sie sich jetzt vorstellen, wie die Geschichte weitergeht: Winkelmaß und Zirkel, die Altstadt in charakteristischer Fächerform, eine Pyramide auf dem Marktplatz und verborgene Erdkräfte, die natürlich schon vorher vorhanden gewesen sind.

Karlsruhe wird umgeben von einer weiteren Kraftform, einem Pentagramm, das von fünf umliegenden Ortschaften gebildet wird: Rastatt, Büchelberg, Eggenstein, Kleinsteinbach und Frauenalb.

Alle fünf Orte sind jeweils 16 Kilometer voneinander entfernt. An vier der fünf Eckpunkte haben die Menschen in der Vergangenheit Kirchen errichtet, so wie es an Orten der Kraft häufig geschah.

An allen diesen Orten führten wir seinerzeit geomantische Messungen mit Bioantenne, Wünschelrute und Bovis-Skala durch. Die Ergebnisse waren eindeutig. Die Eckpunkte des Pentagramms erwiesen sich als ausgeprägte Orte der Kraft. Inzwischen sind wir noch einmal auf unseren eigenen Spuren von damals gewandert.

Um 15 unserer Bücher älter geworden, erfahrener und mit neuestem Equipment ausgestattet. Zu unserer Überraschung stellten wir fest, dass sich eines nicht geändert hatte: Unsere Neugier und unsere Fähigkeit, sich auf die Kräfte eines Ortes einzulassen.

Quelle: https://www.matrix3000.de