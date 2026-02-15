Eine KI prognostiziert, wie lange ein Dritter Weltkrieg bis zum Aussterben der Bevölkerung dauern würde, und die Antwort ist erschreckend

Angesichts der zunehmenden globalen Spannungen und der steigenden Verteidigungsausgaben der Nationen ist es kein Wunder, dass die Menschen angesichts der Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs mehr als nur ein wenig besorgt sind.

Und auch die Weltuntergangsprognosen reißen nicht ab. Anfang des Jahres rückte die Weltuntergangsuhr näher an Mitternacht heran als je zuvor, und Präsident Donald Trump räumte ein, dass wir am Rande eines Dritten Weltkriegs stehen könnten.

Da künstliche Intelligenz eine der größten Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt, dürfte es sich um eine ganz andere Art von Krieg handeln.

Ein ehemaliges Vorstandsmitglied von OpenAI warnte bereits vor den Gefahren der KI und davor, dass die technologische Entwicklung letztendlich zum Aussterben der Menschheit führen könnte. Eine Studie bestätigte, dass 58 % der befragten KI-Experten die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens der Menschheit durch KI auf 5 % schätzen .

Aber könnte ein Dritter Weltkrieg wirklich ausbrechen?

Als UNILAD Tech ChatGPT zuvor nach dem Risiko eines erneuten Kriegsausbruchs fragte , schätzte der Chatbot die Wahrscheinlichkeit eines Dritten Weltkriegs in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf 10 bis 15 Prozent. Auch wenn diese Zahl niedrig ist, reicht sie allein schon aus, um jeden zu beunruhigen.

Nachdem wir untersucht haben, welche Länder während eines Weltkriegs am gefährlichsten wären , was einen solchen Konflikt auslösen könnte und wie hoch die potenzielle Opferzahl ausfallen würde, ist es nun an der Zeit, die Dauer bis zum Aussterben der Menschheit zu betrachten . Auf die Frage „Wie lange dauert es noch bis zum Aussterben?“ antwortete ChatGPT : „Es kommt darauf an“ – aber es ist durchaus möglich.

Laut der Technologie des maschinellen Lernens könnte es zwischen Wochen und Jahren dauern, bis die Population signifikant reduziert ist, wobei „ein potenzielles Aussterben über Jahrzehnte hinweg eintreten könnte, wenn keine signifikante globale Erholung erfolgt“.

Der Chatbot von OpenAI berücksichtigt bei seinen Antworten verschiedene Faktoren, unter anderem den Einsatz von Atomwaffen und anderen verheerenden Technologien . In diesem Fall könnten die unmittelbaren Folgen eines Krieges innerhalb weniger Tage oder Wochen Millionen von Todesopfern fordern.

Dies hätte wahrscheinlich den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft zur Folge, da Phänomene wie ein nuklearer Winter, Hungersnöte und Seuchen weit verbreitet wären und die Weltbevölkerung über Monate bis Jahre hinweg allmählich zurückgehen würde.

Laut ChatGPT würde das tatsächliche Aussterben nicht sofort erfolgen. Vielmehr wären wahrscheinlich weitere globale Katastrophen wie ein ökologischer Kollaps oder Pandemien nötig – ohne Anzeichen einer ausreichenden globalen Erholung –, um die Menschheit vollständig auszulöschen.

Doch es ist nicht alles so düster, wie es zunächst scheinen mag, denn ChatGPT merkt an, dass die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Menschheit uns eine Überlebenschance geben könnten.