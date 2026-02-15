Nutzer filmt die „Eiswand“ in der Antarktis (Video)

„Life of Mike“ schreibt auf Facebook:

Hier ist eine interessante Tatsache über Anhänger der Flacherde-Theorie… Sie scheinen zu glauben, alles zu wissen, indem sie behaupten, der Horizont sei nicht gekrümmt und die Erde sei flach und so weiter.

Aber in Wirklichkeit ist die Erde vollkommen rund. Man nehme nur mal die Perspektive eines Astronauten. Na, so was!

Entlang der Eiswand in der Antarktis fliegen, um zu beweisen, dass die Anhänger der flachen Erde falsch liegen.

