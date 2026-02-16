Obama sagt, Außerirdische existieren, aber sie werden nicht in Area 51 festgehalten (Video)

Barack Obama hat erklärt, er glaube, dass Außerirdische „real“ seien , aber er glaube nicht an die seit langem bestehenden „Verschwörungstheorien“, wonach die USA Beweise für außerirdisches Leben in einer geheimen Militäreinrichtung in Nevada namens Area 51 verheimlichen.

Der ehemalige US-Präsident äußerte sich in dem Podcast „No Lie“ mit Brian Tyler Cohen, der am Samstag veröffentlicht wurde.

RT berichtet: Auf die Frage, ob Außerirdische „real“ seien, antwortete der Ex-Präsident bejahend und fügte hinzu: „Ich habe sie nicht gesehen, und sie werden auch nicht in Area 51 festgehalten.“

„Es gibt keine unterirdische Anlage, es sei denn, es handelt sich um eine riesige Verschwörung, die vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten verheimlicht wurde“, fügte er hinzu.

Auf die Frage, welche Frage er nach seinem Amtsantritt als Präsident am liebsten beantwortet haben möchte, scherzte Obama: „Wo sind die Außerirdischen?“

Area 51 ist eine streng geheime Einrichtung der US-Luftwaffe am Groom Lake im Süden Nevadas. Die CIA bestätigte die Existenz des Geländes offiziell im Jahr 2013, nachdem freigegebene Dokumente enthüllten, dass es seit 1955 zum Testen des Spionageflugzeugs U-2 und anderer experimenteller Flugzeuge genutzt wurde.

Die Geheimhaltung der Anlage befeuerte jahrzehntelange Spekulationen über außerirdische Forschung, darunter Theorien, dass dort abgestürzte außerirdische Raumschiffe gelagert würden und dass die Anlage als Treffpunkt für Außerirdische diene. Es gab einige UFO-Sichtungen in der Gegend, doch die CIA behauptete, es handele sich um Testflüge des Spionageflugzeugs U-2.

Allerdings wurden Verschwörungstheorien auch durch Hunderte angeblicher UFO-Sichtungen anderswo befeuert. Pentagon-Beamte teilten dem Kongress im Mai 2022 mit, dass es fast 400 Meldungen über unidentifizierte Flugobjekte durch Militärangehörige gegeben habe, im Vergleich zu 144 Meldungen zwischen 2004 und 2021. Im Jahr 2024 betonte das Pentagon jedoch, dass es „keine Beweise dafür gibt, dass außerirdisches Leben die Erde besucht hat“.

