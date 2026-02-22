🛸 Neue Behauptungen über unbewegliche UFOs in Korea und den USA 🛸 (Video)

Wir berichten über neue Aussagen zu UFOs, die so groß sind, dass sie nach ihrer Bergung nie bewegt wurden. Eines soll in einer in einen Berg gehauenen Kammer in Südkorea platziert worden sein.

Ein anderes soll sich unter einer verstärkten Anlage in den USA befinden. Beide Behauptungen folgen demselben Muster: Die Größe machte eine Umplatzierung unmöglich.

Manche Wracks kann man wieder aufbauen. Andere muss man einfach überwinden.

Laut dem investigativen Journalisten Ross Coulthart befinden sich die Vereinigten Staaten im Besitz eines so großen Flugobjekts, dass es nicht von seinem Fundort entfernt werden kann.

Stattdessen blieb nur die Möglichkeit, in dem Land, in dem es gefunden wurde, ein Gebäude darum herum zu errichten.

Das sagte er in einem Interview im Project Unity Podcast und fügte hinzu, dass er genau wisse, wo sich das Raumschiff befinde, es aber nicht verraten werde.

Weil er keine Details preisgab, tat das Internet, was es am besten kann: Es spionierte. Mehrere UFO-Blogs und Satellitendetektive wiesen auf ein seltsames Bauwerk in Seoul, Südkorea, hin.Das Gelände liegt auf einem Berggipfel und ist riesig – es hat einen Durchmesser von etwa 270 Fuß.

Es mag wie ein gewöhnliches Regierungsgebäude aussehen, aber seine Größe, Form und abgeschiedene Lage machen es zu einem Hauptkandidaten in den Augen derjenigen, die davon überzeugt sind, dass Coultharts Worte wahr sind.

Und ja, es sieht wirklich so aus, als würde es ein UFO verstecken! Schaut es euch an:

Bildnachweis: Tyler Rogoway auf X

Um es klarzustellen: Dafür gibt es keine bestätigten Beweise. Aber das hat das Internet noch nie aufgehalten.

Die Geschichte tauchte erstmals in UFO-Kreisen auf, nachdem einige hochrangige Befürworter der Offenlegung angedeutet hatten, dass eines der bestgehüteten Geheimnisse der Erde in der Nähe von Seoul verborgen sein könnte.

Angeblich berichteten örtliche Bauarbeiter in den 70er und 80er Jahren von Sperrzonen, die von US-amerikanischen und südkoreanischen Streitkräften abgeriegelt waren. Es kursierten Gerüchte über elektromagnetische Anomalien im Boden, seltsame Geräusche in der Nacht und amerikanische Ingenieure, die auftauchten und dann spurlos verschwanden.

Warum sollten die USA also etwas besitzen, das auf koreanischem Boden abgestürzt ist?

Die USA unterhalten seit den 50er Jahren eine ständige Militärpräsenz in Südkorea, und jahrzehntelang bedeutete das Combined Forces Command, dass die amerikanischen Generäle im Kriegsfall technisch gesehen die operative Kontrolle über die südkoreanische Armee hatten.

Wenn also etwas Beispielloses auf südkoreanischem Boden abstürzen würde, ist es plausibel, dass die Amerikaner dies sofort als gemeinsame militärische Angelegenheit einstufen und dann unter dem Vorwand der „nationalen Verteidigungskoordination“ die Führung übernehmen würden.

Oder zumindest war das die Geschichte. Soweit ich das beurteilen kann, ist es im Grunde auch nichts anderes.

Aber andererseits wissen wir ja alle, dass ich selbst kaum jemals wirklich weiß, wovon ich rede, also ist es nicht unmöglich.

Sollte es sich tatsächlich um den Fundort eines außerirdischen Raumschiffs handeln, wäre dies von immensem Wert. Wissenschaftler könnten es vor Ort untersuchen, vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg seine Komponenten analysieren und nachbauen – und das alles in absoluter Privatsphäre. Doch das ist eine große Unbekannte.

Ich kann nachvollziehen, warum so eine Geschichte so viel Aufmerksamkeit erregt. Wahrscheinlich Sie auch. Sie berührt einen tieferen Kern: Menschen spüren instinktiv, dass manche Geheimnisse nicht wegen dem, was sie enthüllen, sondern wegen dem, was sie implizieren, verborgen bleiben.

Dieses Geheimnis würde schließlich nicht nur die Geschichte umschreiben. Es würde bestätigen, was wir am meisten fürchten: dass wir nicht die dominierenden Gestalter dieses Planeten sind.

