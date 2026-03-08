Kontroverse Theorie verbindet die Arche Noah mit menschlichen Blutgruppen

Eine im Internet kursierende Theorie bringt die acht Überlebenden der Arche Noah – Noah, seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen – mit den acht gängigen menschlichen Blutgruppen (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-) in Verbindung und deutet die Übereinstimmung als göttlichen Plan.

Befürworter argumentieren, dass die Blutgruppen über die ABO- und Rh-Gene vererbt werden und eine kleine Gruppe von acht Personen theoretisch über Generationen hinweg alle modernen Blutgruppen hervorgebracht haben könnte.

Die Idee gewann in den sozialen Medien an Popularität, nicht zuletzt durch den christlichen Influencer Oliver Burdick. Gläubige sehen in der Parallele eine bedeutungsvolle Aussagekraft und sehen darin sogar einen Beweis für biblische Wahrheit.

Skeptiker und Wissenschaftler betonen jedoch, dass sich die Blutgruppen über Millionen von Jahren durch genetische Mutationen und natürliche Selektion entwickelt haben, wobei Vorformen des ABO-Systems bereits vor über 20 Millionen Jahren bei Primaten vorhanden waren.

Zwar zeigt die Genetik, dass zwei Eltern Kinder mit jeder der acht Blutgruppen zeugen können, doch Kritiker argumentieren, dass die Verbindung zur Arche Noah eher symbolisch als wissenschaftlich begründet sei.

Sie weisen zudem darauf hin, dass die Überlebenden der Arche eng miteinander verwandt waren, was bedeutet, dass frühe Populationen erheblicher Inzucht ausgesetzt gewesen sein müssten.

Dies verkompliziert die Behauptung, die heutige Vielfalt der Blutgruppen sei auf einen einzigen genetischen Flaschenhals in der Bibel zurückzuführen.