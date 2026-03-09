Die wahren Ursprünge der Großen Pyramide „umgestoßen“: Sind sie 20.000 Jahre alt?

Ein neuer, noch nicht von Fachkollegen begutachteter Bericht argumentiert, dass die Große Pyramide von Gizeh deutlich älter sein könnte als die gängige Datierung des Alten Reiches und schlägt ein Alter im Bereich von Zehntausenden von Jahren vor. Diese These stützt sich auf eine Art „Erosionsuhr“, die durch die Entfernung der Verkleidungssteine ​​der Pyramide im Mittelalter entstanden ist.

Dadurch wären zuvor geschützte Oberflächen erst in den letzten Jahrhunderten freigelegt worden. Sollte diese neue Datierungsmethode zutreffen, würde dies auf eine Bauphase in der tiefen Vorgeschichte hindeuten, lange vor dem dynastischen Ägypten, gefolgt von späteren Renovierungsarbeiten.

Diese gewagte Neudatierung hat bereits den Sprung von einer Vorabveröffentlichung in die breite Öffentlichkeit geschafft, wobei Boulevardzeitungen die dramatischste Interpretation wiederholen: dass die Ursprünge der Großen Pyramide auf eine hochentwickelte „verlorene Zivilisation“ vor etwa 20.000 Jahren hindeuten könnten.

Der nicht von Fachkollegen begutachtete Bericht mit dem Titel „ Vorläufiger Bericht zur absoluten Datierung der Cheopspyramide mittels der relativen Erosionsmethode (REM)“ wurde auf Zenodo veröffentlicht und stammt vom italienischen Ingenieur Alberto Donini.

Er stellt die „Relative Erosionsmethode“ (REM) vor, die die Erosion zweier Kalksteinoberflächen am selben Ort vergleicht: eine, die seit ihrer Errichtung freiliegt, und eine andere, die erst seit der Entfernung der Außenverkleidung sichtbar ist. Die Annahme ist, dass, wenn die jüngere, freiliegende Oberfläche über einen Zeitraum von etwa 675 Jahren messbare Abnutzungserscheinungen aufweist, die Abnutzung der älteren Oberfläche hochgerechnet werden kann, um die gesamte Expositionszeit zu schätzen.

Doninis Ansatz konzentriert sich auf Messungen an zwölf Punkten rund um die Basis der Pyramide. In der Zusammenfassung des Berichts (die auch in anderen Medien bestätigt wird) variieren die Ergebnisse je nach Messpunkt stark, es wird jedoch ein Gesamtdurchschnittswert von etwa 25.000 Jahren vor heute angegeben, mit einer Wahrscheinlichkeitsspanne von etwa 11.000 bis fast 39.000 Jahren vor heute, wie die Daily Mail berichtet.

Eine zentrale Schlussfolgerung ist nicht einfach die Annahme einer „älteren Pyramide“, sondern die eines „älteren Kerns“: Cheops könnte ein bereits bestehendes Monument restauriert oder umbenannt haben, anstatt es von Grund auf neu zu errichten. Diese Idee wird ausdrücklich als Möglichkeit und nicht als bewiesener Schluss dargestellt.

Die Nachricht von dieser Behauptung hat deshalb so schnell Schlagzeilen gemacht, weil die auf Erosion basierende „absolute Datierung“ den Anschein erweckt, als könne man historische Texte und dynastische Annahmen umgehen.

Doch genau das, was die REM-Methode attraktiv macht, macht sie auch anfällig – Erosion lässt sich nicht einfach mit einer Stoppuhr messen. Selbst wohlwollende Darstellungen weisen auf die Unsicherheit hin, die durch Klimaveränderungen, Sandbedeckung, Touristenströme und moderne Umweltverschmutzung entsteht und die den Oberflächenabrieb beschleunigen kann.

Wenn sich diese Faktoren über Jahrtausende hinweg wesentlich verändert haben, kann die Hochrechnung von 675 Jahren Erosion auf 25.000 Jahre zu einer riskanten Extrapolation werden.

Damit die REM-Chronologie (oder eine andere alternative Chronologie) den wissenschaftlichen Konsens verändern kann, bedarf es praktisch unabhängiger Replikationen, sorgfältiger Kontrollen der mikroökologischen Unterschiede im Umfeld der Fundstelle sowie Quervergleiche mit anderen Datierungsmethoden – nicht nur einer Schlussfolgerung auf Basis eines einzelnen Modells. Derzeit bezeichnen selbst wohlwollende Publikationen Doninis Arbeit als „vorläufig“ und „umstritten“, was ihren Status treffend zusammenfasst, betont La Brujula Verde .

Auch wenn die Behauptung einer „20.000 Jahre alten Pyramide“ weit außerhalb des derzeit gängigen Zeitrahmens liegt, trifft sie auf einen kulturellen Moment zu, in dem die Menschen bereits bereit sind, zu hinterfragen, ob konventionelle Modelle Baumethoden, Arbeitsorganisation und die langfristige Geschichte eines Ortes vollständig erklären können.

