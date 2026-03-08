Liste der Artikel, die Sie angesichts der wachsenden Angst vor einem Dritten Weltkrieg auf Vorrat kaufen sollten

Die Europäische Kommission hatte zuvor empfohlen, dass Bürger ein Notfallpaket für 72 Stunden vorbereiten.

Die Menschen sind verständlicherweise besorgt, dass ein Dritter Weltkrieg bevorstehen könnte, da der Konflikt im Nahen Osten heute (3. März) in den vierten Tag geht.

Seitdem die USA und Israel am Wochenende gemeinsame Angriffe auf den Iran starteten und den Obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, töteten , wächst die Angst vor einem globalen Konflikt.

US-Präsident Donald Trump erklärte, er wolle mit diesem Schritt „sicherstellen, dass der Iran keine Atomwaffe erlangt“, und forderte die Iraner gleichzeitig zum Sturz ihres Regimes auf.

Der Iran reagierte umgehend mit dem Einsatz von Raketen und Drohnen in der gesamten Region, die auf US-Einrichtungen und Verbündete wie Israel, Bahrain, Kuwait, Katar, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) abzielten.

Angesichts der Eskalation des Konflikts stellen sich die Menschen die Frage, wie wahrscheinlich ein Dritter Weltkrieg ist, wer betroffen sein würde und was wir zur Vorbereitung tun können.

Auf die Möglichkeit eines Kriegsausbruchs vorbereitet sein

Im vergangenen Jahr wurde den Menschen in der EU empfohlen, genügend lebensnotwendige Güter zu bevorraten, die für mindestens 72 Stunden reichen würden.

In ihrer im März vorgestellten Strategie zur Krisenvorsorge erklärte die Europäische Kommission, sie wolle die Bürger dazu ermutigen, „proaktive Maßnahmen zur Krisenvorsorge zu ergreifen, wie etwa die Entwicklung von Notfallplänen für den Haushalt und die Bevorratung mit lebenswichtigen Gütern“.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Rat, wie bereits erwähnt, im letzten Jahr gegeben wurde und nicht als Reaktion auf den aktuellen Konflikt erfolgte.

Aber es könnte dennoch nützlich sein für diejenigen, die sich für den absoluten Worst-Case-Fall absichern wollen.

Die Europäische Kommission hat ebenfalls eine eigene Überlebenspaket-Liste zusammengestellt, die neun Gegenstände enthält, die jeder Haushalt haben sollte.

Gegenstände, die für den Dritten Weltkrieg gehortet werden sollten

Expertenrat zur Vorbereitung auf einen Ausbruch des Dritten Weltkriegs

Wie der Guardian berichtete , sagte Hadja Lahbib, die EU-Kommissarin für Vorsorge und Krisenmanagement, damals: „Wir sagen den Mitgliedstaaten: Wir empfehlen eine Selbstversorgung von 72 Stunden.“

Sie veröffentlichte außerdem ein Video in den sozialen Medien, in dem sie die neun Gegenstände auflistete, die man ihrer Meinung nach für Notfälle aufbewahren sollte.

Dazu gehörten: Ausweisdokumente in wasserdichter Hülle, Konserven , Wasserflaschen, Streichhölzer, ein Schweizer Taschenmesser, Bargeld, Spielkarten und Medikamente.

Man ging davon aus, dass die Strategie von ähnlichen Plänen in Deutschland und den nordischen Ländern inspiriert war, wo Informationsbroschüren für die Öffentlichkeit verteilt und Apps eingesetzt wurden, die den Menschen Ratschläge gaben, was im Falle eines militärischen Angriffs oder einer anderen nationalen Krise zu tun sei.

In einem Dokument, das den Plan erläutert, heißt es: „Wir müssen uns auf groß angelegte, sektorübergreifende Vorfälle und Krisen vorbereiten, einschließlich der Möglichkeit bewaffneter Aggressionen, die einen oder mehrere Mitgliedstaaten betreffen.“

„In den meisten Krisenszenarien tragen die nationalen zivilen Behörden die Hauptverantwortung. In einer zunehmenden Anzahl von Szenarien (z. B. Gesundheitsnotstände , extreme Wetterereignisse , hybride Angriffe und Cyberangriffe) benötigen die zivilen Behörden militärische Unterstützung.“

„Im Falle einer bewaffneten Aggression wären die Streitkräfte auf die Unterstützung der Zivilbevölkerung angewiesen, um das Funktionieren des Staates und der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.“

Bevor Sie jetzt panisch in die Läden stürmen: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie diese Sachen jemals brauchen werden – aber wenn es Sie beruhigt, ist es immer besser, vorbereitet zu sein!