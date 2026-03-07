Rapper arbeitet an einer Zeitmaschine

Erst vor wenigen Wochen überraschte Kianush sowohl seine Zuschauer, als auch seine Kritiker, als er eine seiner Theorien einem wissenschaftlichen Test unterzog. Der Münsteraner Rapper beschäftigt sich bekanntermaßen leidenschaftlich gern mit Verschwörungstheorien und war sich in diesem Zusammenhang auch sicher, dass die Erde keine perfekte Kugel ist.

Aus diesem Grund ließ er einen Wetterballoon kilometerweit steigen und bewies dadurch, dass die Erde eine Krümmung hat, die mit den offiziellen Angaben übereinstimmt. Hier hat er sich als lernfähig erwiesen und seine eigene Überzeugung hinterfragt und getestet.

Nach dem Erfolg seines ersten Tests kündigte Kianush bereits an, sich in Zukunft noch weiter in diese Richtung bewegen zu wollen und weitere praktische Experimente durchzuführen. Jetzt hat der 38-Jährige sein nächstes Projekt im Bereich der angewendeten Physik angekündigt und seine Ziele diesmal deutlich höher gesteckt.

Während eines Livestreams erklärt der Gold-Rapper nämlich, gerade an einer Zeitmaschine zu arbeiten, mit der er sowohl in die Vergangenheit, als auch in die Zukunft reisen möchte. Für Reisen in die Zukunft gibt es tatsächlich eine physikalisch bewiesene Grundlage, die bspw. im Film „Interstellar“ sehr anschaulich dargestellt wird. Reisen in die Vergangenheit wirken hingegen unmöglich.

Dennoch hat sich Kianush das Ziel gesteckt, seine Zeitmachine noch „in diesem Leben“ nutzen zu wollen. Zwar kann er sich das Lachen dabei selbst nicht ganz verkneifen, erklärt aber auch, dass Flugzeuge vor 300 Jahren ebenfalls undenkbar erschienen. Auch hierfür gibt es konkrete Beispiele aus der realen Welt.

So schrieb die New York Times am 07. Oktober 1903, dass eine Flugmaschine erst „in 1 Million Jahren“ möglich sein würde. 9 Wochen später gelang den Brüdern Wright der erste motorisierte Flug der Geschichte. Vielleicht gelingt Kianush ja dasselbe mit seiner Zeitmaschine?

Kianush über seine Zeitmaschine

„Ich arbeite tatsächlich an einer Art Zeitmaschine. Ihr könnt mich dafür auslachen, also es ist überhaupt nicht schlimm. Ich möchte in die Vergangenheit reisen und einige Dinge richtigstellen.

Und wenn ich das erledigt habe, möchte ich in die Zukunft reisen und auch ein paar Dinge klären. Ich bin es gewohnt, dass Menschen über viele Dinge lachen, die sie nicht glauben können. (…)

Vor 300 Jahren hat dir bspw. jemand erzählt: Bald gibt es Flugzeuge, mit denen man Hunderte von Menschen (…) von der einen Seite auf die andere Seite der Welt befördern kann, innerhalb von wenigen Stunden. Da hat man ihn auch ausgelacht und für verrückt gehalten. (…) Meine Zeitmaschine, ich weiß nicht wann sie fertig ist. Auf jeden Fall noch in diesem Leben.“