Eine traurige Erkrankung, die häufig fälschlicherweise für einen Herzinfarkt gehalten wird

Laut der British Heart Foundation gibt es in Großbritannien jedes Jahr rund 100.000 Krankenhauseinweisungen aufgrund von Herzinfarkten, das entspricht einem Fall alle fünf Minuten.

Viele von uns kennen die Hauptsymptome eines Herzinfarkts – darunter Schmerzen oder Unbehagen in der Brust, ausstrahlende Schmerzen und Übelkeit oder Schweißausbrüche –, aber es gibt noch eine andere Erkrankung, die viel weniger bekannt ist.

Die Takotsubo-Kardiomyopathie wird durch emotionalen oder körperlichen Stress, wie beispielsweise Trauer oder andere einschneidende Lebensereignisse, ausgelöst. Sie ist auch als „Broken-Heart-Syndrom“ bekannt und gilt als vorübergehende Erkrankung.

Die BHF erklärt: „Der Zustand ist in der Regel vorübergehend und tritt bei manchen Menschen auf, wenn ihr Körper mit überwältigendem physischen oder emotionalen Stress zu kämpfen hat.“

„Viele kennen es als Broken-Heart-Syndrom aufgrund des Zusammenhangs mit Trauer. Der Zustand kann einige Tage oder Wochen andauern. Mit Medikamenten erholen sich die meisten Menschen vollständig.“

Was ist das Broken-Heart-Syndrom?

Die Takotsubo-Kardiomyopathie entsteht, wenn die linke Herzkammer schwächer wird, ihre Form verändert und an Größe zunimmt.

Dadurch verliert die Pumpleistung an Kraft, sie arbeitet weniger effizient und es können Symptome auftreten.

Es ist derzeit nicht genau klar, was die Veränderungen verursacht; man geht jedoch davon aus, dass ein Anstieg der Stresshormone Veränderungen im Herzen und in den Blutgefäßen auslöst.

Was sind die Symptome des Broken-Heart-Syndroms?

Viele Menschen sagen, dass sich das Gefühl eines gebrochenen Herzens ähnlich wie ein Herzinfarkt anfühlen kann.

Laut BHF gehören zu den Symptomen:

plötzliche, heftige Brustschmerzen

Druckgefühl oder Schweregefühl in der Brust

Kurzatmigkeit

Es können auch Herzrasen, Schwindel oder Übelkeit auftreten. Obwohl die Symptome ähnlich sein können, ist es wichtig, keine Symptome zu ignorieren und sofort den Notruf 112 zu wählen, wenn Sie vermuten, einen Herzinfarkt zu haben.



Wer ist am stärksten gefährdet?

Es gibt einige Personengruppen, die stärker gefährdet sind als andere, darunter Frauen, Menschen über 50 Jahre und Menschen mit bestehenden psychischen Erkrankungen.

Das Broken-Heart-Syndrom betrifft schätzungsweise 2.500 Menschen jährlich in Großbritannien. Tatsächlich deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass fünf Prozent der Frauen, bei denen ein Herzinfarkt vermutet wird, stattdessen an dieser Erkrankung leiden könnten.

Es wird nicht angenommen, dass es genetisch bedingt ist.

Wie wird das Broken-Heart-Syndrom behandelt?

Nach der Diagnose mittels Tests wie Blutuntersuchungen, EKG, Echokardiogramm (einer Ultraschalluntersuchung des Herzens), Koronarangiographie oder MRT kann das Broken-Heart-Syndrom diagnostiziert werden, wenn Ärzte feststellen, dass der Herzmuskel geschwächt ist, sich die Form der linken Herzkammer verändert hat und alle anderen Tests einen Herzinfarkt ausgeschlossen haben.

Ein Bluttest misst den Troponinspiegel im Körper, der auf eine Herzmuskelschädigung hinweisen kann.

Der Zustand kann sich verbessern, sobald der Körper beginnt, mit dem erhöhten Stressniveau umzugehen. Es kann jedoch sein, dass Ihnen Medikamente verschrieben werden, um diesen Prozess zu unterstützen und die Symptome zu lindern.