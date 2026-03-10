Das Verschwinden eines UFO-Experten in New Mexico stellt eine „schwere nationale Sicherheitskrise“ dar, warnt ein Reporter

Das mysteriöse Verschwinden eines pensionierten Generalmajors der Luftwaffe mit profunden UFO-Kenntnissen, der am 28. Februar spurlos verschwand, stellt laut einem investigativen Journalisten eine „schwere nationale Sicherheitskrise“ dar.

Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden teilten mit, dass William Neil McCasland, 68, verschwand, nachdem er sein Haus in Albuquerque, New Mexico, zu Fuß verlassen hatte und sein Handy zurückließ. Inzwischen hat sich auch das FBI den Ermittlungen angeschlossen.

„Dieser Mann trägt einige der sensibelsten Geheimnisse der Vereinigten Staaten im Kopf“, sagte der Journalist Ross Coulthart in der neuesten Ausgabe seines Podcasts „Reality Check“ und fügte hinzu, dass McCasland über tiefgreifende Kenntnisse darüber verfüge, was die US-Regierung in Bezug auf Außerirdische möglicherweise verheimliche.

Das Sheriffbüro von Bernalillo County gab eine Silver Alert-Meldung für den vermissten Rentner heraus und bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach ihm. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass die Besorgnis der Strafverfolgungsbehörden um sein Wohlergehen aufgrund von „medizinischen Problemen“ noch verstärkt wird.

Während seiner Zeit bei der Luftwaffe leitete McCasland die Forschung auf der Wright-Patterson Air Force Base – eine Funktion, in der er laut Coulthart auch geheime Weltraumwaffenprogramme beaufsichtigte.

Es wird gemunkelt, dass sich auf dem Stützpunkt in der Nähe von Dayton, Ohio, Fragmente außerirdischen Materials befinden, die angeblich aus dem UFO-Hotspot Roswell, New Mexico, stammen.

Coulthart sagte, McCaslands Verschwinden habe zeitlich mit Annäherungsversuchen von Präsident Trump über das Wissen der US-Regierung zu UFOs zusammengehangen, und erklärte, der Ex-General habe sich dafür ausgesprochen, der Öffentlichkeit mehr Informationen über diese geheimen Themen zukommen zu lassen.

„Der Zeitpunkt ist von erschreckender Brisanz“, sagte Coulthart. „Dass General Neil McCasland spurlos verschwunden ist, stellt eine gravierende nationale Sicherheitskrise für die Vereinigten Staaten von Amerika dar. Dieser Mann trug einige der sensibelsten Geheimnisse der Vereinigten Staaten in sich.“

