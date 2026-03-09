Tesla und die Cabbage Patch Kids: Wie die Parasiten im 19. Jahrhundert Schlüsselländer neu bevölkert haben

Für manche Menschen mag das Wort Parasit ein wenig hart klingen, aber sobald Sie verstehen, wie sie überleben und gedeihen, wird es viel mehr Sinn machen. Von Guy Anderson

Laut Wikipedia „ist ein Parasit ein Organismus, der auf Kosten eines anderen Organismus lebt – des Wirts“. (Buchauszug aus Tesla und die Cabbage Patch Kids: Die Erforschung des verlorenen Reiches von Tartaria und des Resets von 1776)

Wenn man bedenkt, dass die herrschende Elite durch die Besteuerung und das Eigentum an lebenswichtigen Gütern wie Gas, Öl und Pharmazeutika unglaublichen Wohlstand geschaffen und dadurch hohe Machtpositionen erhalten hat, kann man verstehen, warum der Begriff relevant ist.

In Großbritannien wird Ihnen ein kurzer Blick auf die königliche Familie, das Regierungskabinett, das Oberhaus und die verschiedenen Grafen, Herzöge und Barone zeigen, dass die wenigen auf die eine oder andere Weise die Mehrheit kontrollieren.

Sie werden oft über das Geld der Steuerzahler bezahlt und scheinen nie ins Schwitzen zu geraten. Zugegeben, einige haben ihre Positionen und ihr Vermögen geerbt, aber selbst dann ist dies oft auf die Vergewaltigung und Plünderung des einfachen Menschen zurückzuführen.

Unsere Regierungen sollen uns vertreten, aber es scheint, dass sie jetzt mehr denn je einfach dazu dienen, sich selbst und ihren Mitarbeitern zu nützen.

Meistens werden sie als „die Elite“ bezeichnet, aber ich persönlich finde es schwierig, diesen Begriff zu verwenden, da sie nicht die Qualitäten besitzen, die erforderlich sind, um mit einem solchen Titel geehrt zu werden. Was macht diese Menschen besser als uns? Ihr Kontostand?

Die meisten haben sich bei Regierungen eingesetzt, um Kriege zu erzwingen, und haben bestimmte Erfindungen und kostensparende Innovationen vom Markt abgezogen. Tatsächlich hat sich eine Gruppe dieser Leute, angeführt von Henry Ford und John D. Rockefeller vor etwa 100 Jahren verschworen, um Elektroautos zu verbieten!

Ford hatte den Verbrennungsmotor, und Rockefeller besaß die Standard Oil Company, sodass sie ein großes Problem vor sich hatten, das sie viel Geld kosten würde.

Obwohl Elektroautos eine relativ neue Sache zu sein scheinen, sind sie es nicht. New Yorker Taxiunternehmen betrieben modifizierte Electrobats aus dem Jahr 1894, die ursprünglich vom Philadelphia-Chemiker Pedro Salom und seinem Partner Henry Morris entworfen und gebaut wurden. Es gab Ladestationen überall in der Stadt, und der erste Strafzettel wurde 1899 ausgestellt, als ein Taxifahrer in einem von ihnen 19 Kilometer pro Stunde erreichte.

Elektroautos waren auch in Europa beliebt, und ein bestimmtes Modell, der Victoria Phaeton, konnte mit einer einzigen Ladung eine Strecke von 160 Kilometern zurücklegen.

Allerdings sind Elektrofahrzeuge heute bei weitem nicht sicher oder gut für die Umwelt. Das Lithium, das zur Herstellung der Batterie verwendet wird, wird oft von Kindern mit den schrecklichsten und gefährlichsten Praktiken abgebaut, und die Batterien können nicht recycelt werden, sodass sie auf dem Grund des Ozeans landen.

Die Parasiten haben ihre Finger in fast jedem Kuchen. Sie unterstützen in der Regel beide Seiten in den meisten Konflikten und Kriegen, liefern Waffen an jede Seite und sichern oft die Verträge zum Wiederaufbau und zur Wiederherstellung der Städte, die als direktes Ergebnis dezimiert wurden.

Wenn es um Krankheiten geht, besitzen sie den Löwenanteil der Pharmaunternehmen sowie die Produkte und Chemikalien, die die Probleme überhaupt verursachen, von Fast Food bis hin zu Zigaretten. Die Rothschilds zum Beispiel verbergen ihre Verbindung dazu nicht einmal mehr.

So könnte man sagen, dass sie sowohl Wildhüter als auch Wilderer in fast jedem Aspekt des Lebens sind und dies durch Täuschung und kontinuierliche Praktiken erreicht haben.

Wer regiert also wirklich die Welt und Ihre Regierung? Nun, es ist eine Gruppe, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben – „The Crown Council of 13“.

Diese besteht aus 13 Familien und den Orsinis, die oben mit dem Titel des Weltmonarchen sitzen (Pepe Orsini, der Schwarze Papst und Oberhaupt der Jesuiten, ist vielleicht der mächtigste Mann der Welt). Die Familien darunter sind die Rothschilds, Rockefellers, Windsors, Kennedys, Romanows, Bruces, De Medicis, Habsburgs, Krupps, Plantagenets, Sinclairs, Warburgs und Hannovers.

Einige haben auf dem Weg dorthin in andere wohlhabende Familien eingeheiratet, aber am Ende glauben all diese Menschen wirklich, dass sie Dir und mir in jeder Hinsicht überlegen sind und dass wir nicht besser sind als Ungeziefer.

Sie kontrollieren die Weltbank, die Trilaterale Kommission, die Vereinten Nationen, den Rat für auswärtige Beziehungen, die Bilderberg-Gruppe, den Rat von Rom und das Königliche Institut für internationale Angelegenheiten.

Alle Weltregierungen sitzen weit unter diesen Organisationen, und ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sie nichts leiten und auch nicht entscheiden, wer die nächste Wahl gewinnt und Premierminister oder Präsident wird.

Ja, es gibt einige neue Spieler auf der Bühne, wie zum Beispiel Bill Gates, aber er hat nicht die richtige Blutlinie, um ihm echte Macht zu geben. Sie benutzen ihn, sein Geld und seine Besessenheit von Macht nur als Marionette, während sie sicher hinter den Kulissen sitzen und ihm erlauben, den Flack zu nehmen!

Die Rothschilds und Freunde lassen sich leicht auf die Akanashi-Juden zurückführen und haben vom Vatikan unbegrenzte Macht erhalten. Sie rühmen sich, die RH-negative Blutlinie zu tragen und heiraten selten außerhalb dieser Gruppe, aber es ist bekannt, dass sie sich mit so vielen Menschen wie möglich fortpflanzen. Eine interessante Tatsache über die Rothschilds, besonders wenn Sie die ägyptische Mythologie mögen oder sogar, wenn Sie beten oder die Kirche besuchen, ist, von wem sie abstammen.

Amun Ra, auch bekannt als Marduk, war der größte aller ägyptischen Pharaonen/Götter/Gottheiten und war ein Nachkomme von Enki, dem Anunnaki, der zusammen mit seinem Bruder Enlil den Menschen so erschuf, wie wir ihn heute kennen. Enki hatte eine menschliche Frau geheiratet, obwohl sie wusste, dass es verboten war und ihre Nachkommen der Beginn der 13 Blutlinien sein sollten, die heute regieren – halb Anunnaki und halb Mensch, sie betrachten sich selbst als göttlich und als die wahren Herrscher der Welt.

In der Tat, wenn Sie beten und das Wort „Amen“ sagen, ist es Amun Ra, den Sie tatsächlich nennen, und damit danken Sie ihm für Ihr Leben; ein abscheulicher und brutaler Herrscher, der sicherlich nicht Ihre Dankbarkeit verdient.

Nachdem er fast in einem Krieg getötet worden war, der den größten Teil Ägyptens verbrannte und viele der Wüsten auf der Erde schuf, entkam er und verkündete, dass sein Königreich, sein Königtum und seine Finanzen seinem Ra-Rakam überlassen werden würden. Rakam bedeutet „Kind“. Im Laufe der Zeit wurde dies zu Rachilds und in späteren Jahren zu Rothschilds.

Sie haben nicht die Absicht, diese Macht jemals aufzugeben, und sie werden uns nie als gleichwertig sehen, egal wie erfolgreich oder berühmt einige von uns werden mögen. Sie sind „niedrige Schwingungen“ (als ob sie sozusagen eine sehr negative Stimmung hätten) und grausame Menschen, mit einer sehr unangenehmen Agenda, um so viele von uns wie möglich loszuwerden, wenn wir aufbegehren oder versuchen, die Kontrolle zurückzunehmen.

Sie sind und waren schon immer Parasiten…

Die schlecht konstruierte Erzählung über die frühe Architektur ist nicht das einzige Problem, mit dem sich die Parasiten auseinandersetzen mussten; sie mussten auch die gesamte Dokumentation und alle Bücher zerstören, die das richtige Datum oder die richtige Chronologie hatten!

Das vielleicht größte Beispiel dafür ist die Zerstörung der Großen Bibliothek von Alexandria, in der über 25 Millionen Bücher durch Feuer zerstört wurden. Sie wissen vielleicht auch, dass das Verbrennen von Büchern vor kurzem während des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat.

Ist es also möglich, dass die gesamte Geschichte bis 1776 gefälscht wurde und dass dieser Krieg seitdem als Mittel zur Zerstörung von Gebäuden verwendet wurde, die einfach nicht erklärt werden konnten? Es gibt offensichtliche Ausnahmen, aber diese verbleibenden Villen und Paläste werden fast immer als Regierungsbüros, Banken und Häuser für die parasitäre Elite genutzt.

Die meisten Menschen, die diese alternative Zeitleiste vorgeschlagen haben, wurden gemieden und als Pseudowissenschaftler abgeschrieben. Zu diesen Menschen gehören jedoch einige der klügsten Köpfe, die jemals gelebt haben. Sie werden von sogenannten Experten kritisiert, die eindeutig mit der Erklärung umgehen, die sie liefern müssen, und es oft nicht wagen, anderer Meinung zu sein, aus Angst, ihre Finanzierung, ihre Arbeitsplätze und auch ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Auf die gleiche Weise haben aufrechte und anständige Mitglieder der Ärzteschaft nach dem Ausbruch von Covid 19 in den letzten Jahren unschuldige Menschen geimpft, mit einem völlig nutzlosen und letztendlich gefährlichen Impfstoff.

Glücklicherweise sind ein paar mutige Seelen aufgestanden und haben dies in Frage gestellt, und schließlich sehen wir, dass bestimmte Produkte aus dem Verkehr gezogen werden sowie eine Verringerung der Menschen, die Booster einnehmen.

Um zu verstehen, was passiert ist, ist es auch wichtig, sich die Weltbevölkerung anzusehen, die zur gleichen Zeit zu boomen schien, als so viele in Kriegen getötet oder in Anstalten und Gefängnissen eingesperrt wurden.

Es gibt starke Beweise dafür, dass die Parasiten im 19. Jahrhundert Schlüsselländer neu bevölkert haben, indem sie buchstäblich Babys großzogen und alle Kinder im Alter von 7 Monaten und jünger entfernten und sie dann als Teil eines Programms namens Waisenzüge um den Planeten entsandten. Diese Kinder wurden in Waisenhäusern aufgezogen und dann zur Arbeit in Kohleminen, Mühlen und Bauernhöfen geschickt.

Im Jahr 1141 betrug die Bevölkerung Englands 37.898 Menschen, aber bis 1835 war sie auf 9 Millionen angestiegen. Heute sind es 56 Millionen, und es gibt keine vernünftige oder greifbare Erklärung dafür! Ist es überhaupt physisch möglich, auch wenn jede Frau, die in dieser Zeit geboren wurde, mindestens zwei Kinder gezeugt hat, gefolgt von jenen, die zwei weitere Kinder gezeugt haben? Heute beträgt die Bevölkerung in Spanien 47 Millionen, aber 1955 waren es nur 29 Millionen.

Im Jahr 1886 betrug die Weltbevölkerung offenbar 928 Millionen Menschen, was von 112 Millionen im Jahr 1610 gestiegen war. Doch erst vor 800 Jahren betrug die Weltbevölkerung offenbar 17.700. Seltsamerweise ist die Bevölkerung um 66 Prozent gewachsen, was eine weitere esoterische Zahl ist, und wenn ich 6 sehe, erinnert es mich an das Große Feuer von London, das anscheinend im Jahr 1666 war.

Die Parasiten halten bestimmte Zahlen für unglaublich wichtig, und oft werden Sie große Ereignisse in der Geschichte sehen, die diese spezifischen Zahlen teilen, sowie Regierungsorganisationen, die die gleichen Methoden verwenden, wie 999 und 911. Diese Zahlen umfassen fast immer 1, 3, 6, 9 und 11.

In diesem Buch werden Sie weitere Beweise für Waisenzüge und die Umwidmung von tartarischen Gebäuden und Technologien sehen. Auch wird das Thema Nikola Tesla untersucht und ob diese ikonische Figur tatsächlich existierte oder nicht.

Dies ist jedoch nur eine Theorie, und obwohl ich eine riesige Menge an Informationen gesammelt habe, um die Fälschung unserer Zeitleiste zu belegen, kann ich nur davon ausgehen, dass der Schlüssel zu diesem Mainstream fest bei den Parasiten liegt.

Persönlich habe ich das Gefühl, dass es heute noch viel zu viele Fehler gibt, von Gebäuden bis hin zu Münzen und Karten, die beim letzten Reset übersehen wurden, sowie seltsame Bücher und Atlanten, die noch im Umlauf sind, mit Daten, Ländern und Populationen, die nicht mehr existieren. Das britische Empire hat viel zu verantworten und nicht nur die Vergewaltigung und Plünderung ganzer Menschenrassen…

Ende des Auszugs:

Inhaltsverzeichnis

Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6

Wurde die Geschichte umgeschrieben?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Die Elite – Die parasitäre Rasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33

Das Tartarische Reich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37

Tartarische Architektur, Kathedralen, Kirchen und Sternenfestungen. . . . . S. 52

Verlorene tartarische Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 69

Feuer, Flut und der Komet von 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 77

Die Napoleonischen Kriege, Bürgerkriege und Weltkriege. . . . . . . . . . . . . S. 83

Whitewashing, Wiederverwendung & Weltausstellungen. . . . . . . . . . . . . . S. 90

Vanille-Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Irrenanstalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Gefängnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 172

Waisen & die Waisenzüge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 176

Wiederbevölkerung und die Cabbage Patch Babies . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 183

Die Industrielle Revolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

Nikola Tesla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 196

Der aktuelle Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 211

Mitwirkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 225

Referenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 228

