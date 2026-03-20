In den Städten und Dörfern Tartariens waren Glocken weit mehr als bloße Instrumente, die den Lauf der Zeit markierten oder zum Gottesdienst riefen. Sie bildeten vielmehr einen Teil eines viel umfassenderen Systems, das eng mit den Gebäuden selbst verbunden war.

Kathedralen und Kirchen waren nicht einfach nur religiöse Denkmäler oder Gotteshäuser, sondern Bestandteile eines ökologischen und energetischen Netzwerks, das die umgebende Atmosphäre sowohl stabilisierte als auch beeinflusste. Von Guy Anderson

Viele der heute noch existierenden imposanten Bauwerke weisen architektonische Merkmale auf, die, rein zeremoniell errichtet, wenig Sinn ergeben.

Ihre Dimensionen sind enorm, oft weit über das hinaus, was für Versammlungen allein nötig wäre. Türme ragen hoch über die umliegenden Gebäude hinaus und sind mitunter von Kuppeln, Turmspitzen oder metallenen Konstruktionen gekrönt. Dicke Mauern, Gewölbe und große Innenräume sorgen für eine bemerkenswerte Akustik. Der Schall breitet sich in ihnen aus und ist sowohl körperlich als auch hörbar spürbar.

Wie ich in „Tesla und die Cabbage Patch Kids“ schrieb, dienten Glocken im tartarischen System der Resonanzstabilisierung. Sie waren auf bestimmte Frequenzen gestimmt und in Türmen aufgehängt, die diese Frequenzen verstärkten und in die umliegende Landschaft lenkten.

Wenn eine Glocke läutete, erzeugte sie nicht einfach nur einen Ton; die Schwingung breitete sich durch den Turm, durch das Gestein des Gebäudes und nach außen in die Umgebung aus.

Menschen, die sich in der Nähe dieser Glocken aufhielten, beschrieben oft, die Schwingung in ihrem Körper zu spüren. Der Klang war nicht nur mit den Ohren wahrnehmbar, sondern wurde auch in der Brust und in den Knochen gefühlt – diese körperliche Empfindung ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie das System funktionierte.

Die Kathedralen selbst waren ein entscheidender Bestandteil dieses Prozesses und so konstruiert, dass sie atmosphärische elektrische Energie, insbesondere während Gewittern, absorbierten und kanalisierten.

Hohe Türme, metallene Spitzen und leitfähige Materialien an den höchsten Punkten der Gebäude wirkten wie natürliche Blitzfänger. Beim Einschlag verflüchtigte sich die Energie nicht einfach wahllos; die Gebäudestruktur absorbierte sie und verteilte sie über das Mauerwerk und die Metallkonstruktion.

Bei solchen Ereignissen läuteten die Glocken, entweder durch mechanische Aktivierung oder durch Resonanz, ausgelöst durch die Energie, die sich durch das Gebäude bewegte. Die läutenden Glocken erzeugten Frequenzen, die vom Turm nach außen strahlten, mit der Umgebung interagierten und zur Stabilisierung der atmosphärischen Bedingungen in einem bestimmten Radius beitrugen.

In der gesamten Landschaft der Tartaren erschienen diese Glockentürme in jeder größeren Stadt und bildeten ein weitverzweigtes Netz von Resonanzpunkten. Jeder Turm besaß seine eigenen Glocken, jede anders gestimmt, und zusammen bildeten sie ein System, das die akustische und energetische Umgebung über weite Gebiete prägen konnte.

Die Frequenz von 432 Hz stimmt sowohl mit mathematischen Mustern in der Natur als auch mit Resonanzsystemen überein. Darüber hinaus erzeugen auf A = 432 Hz gestimmte Töne Intervalle und Frequenzen, die besser zu bestimmten natürlichen Verhältnissen und harmonischen Beziehungen passen.

Unter dem Vorwand, die Glocken würden im Zweiten Weltkrieg für die Munitionsproduktion benötigt, wurden jedoch unzählige Glocken umgegossen, ersetzt oder ganz entfernt.

Hinter dieser Verschwörung stand das Rockefeller Institute, das die wissenschaftliche Frequenzforschung im 20. Jahrhundert maßgeblich prägte. 1939 führte es den neuen Weltstandard von 440 Hz ein, wodurch die meisten Glocken, die heute in Kirchtürmen hängen, nicht mehr mit den ursprünglichen Frequenzen schwingen.

Heute sind nur noch Fragmente eines viel größeren Systems erhalten geblieben – Echos einer Technologie, die einst unbemerkt über den Dächern der Städte in der gesamten Tartarischen Welt funktionierte…

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