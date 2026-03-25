Ein Wissenschaftler hat „Beweise“ dafür, dass wir in einer Simulation leben

Schon bevor Filme wie „Matrix“ und „Die Truman Show“ Ende der 90er Jahre herauskamen, haben sich Wissenschaftler wahrscheinlich schon gefragt, ob wirklich alles so real ist, wie es scheint.

Mit dem Fortschritt unserer eigenen Technologie , insbesondere der Bilder und Videos, die heute von künstlicher Intelligenz erzeugt werden können , erscheint die Idee, dass wir eine realistische Welt für jemand anderen erschaffen, nicht mehr ganz so abwegig.

Der amerikanische Astrophysiker Neil DeGrasse Tyson argumentierte zuvor, dass es, da wir noch nicht über die Technologie verfügen, eine Universumssimulation zu erzeugen, wahrscheinlicher sei, dass wir in einer Simulation leben, die von einer fortgeschritteneren Zivilisation erzeugt wurde.

Und nun behauptet ein Wissenschaftler der Universität Portsmouth, er habe Beweise dafür, dass wir, ähnlich wie Neo und Truman, möglicherweise in einer Simulation leben.

Melvin Vopson, der die Möglichkeit untersucht, dass die Welt eher eine digitale als eine göttliche oder wissenschaftliche Schöpfung sein könnte, stützt sich bei der Untermauerung seiner Thesen auf den Klassiker mit Keanu Reeves .

Bereits 2022 schrieb er : „In der Physik gibt es Gesetze, die alles regeln, was im Universum geschieht, zum Beispiel wie sich Objekte bewegen, wie Energie fließt und so weiter. Alles basiert auf den Gesetzen der Physik.“

„Eines der wichtigsten Gesetze ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass die Entropie – ein Maß für die Unordnung in einem abgeschlossenen System – nur zunehmen oder gleich bleiben kann, aber niemals abnehmen wird.“

Vopson argumentiert jedoch, dass Informationssysteme diesem Gesetz direkt widersprechen, da es manchmal konstant bleibt, manchmal aber auch auf einen Minimalwert im Gleichgewichtszustand absinkt.

Die Anforderungen einer Weltsimulation

Er deutet an, dass dies beweist, dass es eine weitere Entropie oder thermodynamische Größe geben muss, die es dem Universum ermöglicht, konstant zu bleiben und nicht in totales Chaos abzurutschen, auch wenn es sich im Moment so anfühlt, als stünden wir kurz davor.

In The Conversation schrieb Vopson: „Wir wissen, dass sich das Universum ausdehnt, ohne dass dabei Wärme verloren geht oder gewonnen wird, was voraussetzt, dass die Gesamtentropie des Universums konstant ist.“

„Wir wissen aber auch aus der Thermodynamik, dass die Entropie immer zunimmt. Ich argumentiere, dass dies zeigt, dass es eine weitere Entropie geben muss – Informationsentropie –, um den Anstieg auszugleichen.“

„Ein so komplexes Universum wie unseres würde, wenn es eine Simulation wäre, eine integrierte Datenoptimierung und -komprimierung erfordern, um den Rechenaufwand und den Datenspeicherbedarf für die Durchführung der Simulation zu reduzieren.“

„Genau das beobachten wir überall um uns herum, unter anderem in digitalen Daten, biologischen Systemen, mathematischen Symmetrien und im gesamten Universum.“

Während Vopson jedoch der Ansicht sein mag, er habe einige überzeugende Beweise dafür, dass wir alle in einer Simulation leben, haben andere Wissenschaftler argumentiert, dass dies schlichtweg nicht möglich sei.

Dr. Mir Faizal schrieb letztes Jahr: „Unter Bezugnahme auf mathematische Theoreme, die sich auf Unvollständigkeit und Unbestimmbarkeit beziehen, zeigen wir, dass eine vollständig konsistente und vollständige Beschreibung der Realität nicht allein durch Berechnungen erreicht werden kann.“

„Es erfordert ein nicht-algorithmisches Verständnis, das definitionsgemäß jenseits algorithmischer Berechnungen liegt und daher nicht simuliert werden kann. Folglich kann dieses Universum keine Simulation sein.“

Aber vielleicht ist das auch nur das, was die Leute, die die Simulation durchführen, glauben wollen, und vielleicht sind wir alle nur ein Haufen Einsen und Nullen.

Mehr über die unterschiedlichen Programme in der Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„