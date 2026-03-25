Kurz gesagt: Nein. Viele Menschen sind zwar fasziniert von der Vorstellung, dass vor Millionen von Jahren uralte Zivilisationen auf der Erde existierten, doch diese hier ist schlichtweg falsch.

Vor Kurzem berichteten wir über ein merkwürdiges Artefakt, das in Russland entdeckt wurde. Ein in Gestein eingebettetes, seltsames „Gerät“, das laut diversen Webseiten einem modernen Mikrochip ähnelte, sorgte in den sozialen Netzwerken für Aufsehen.

In den letzten Wochen habe ich mit vielen Menschen weltweit über die Idee diskutiert, dass die Menschheit viel länger auf der Erde existiert, als wir annehmen. In einem dieser Gespräche fiel die Rede von dem angeblich 240 bis 250 Millionen Jahre alten Mikrochip.

Obwohl viele ihn für echt halten, ist er es nicht, so sehr man es sich auch wünscht. Die Artikel über den angeblichen Mikrochip überschwemmten das Internet, und viele Autoren behaupteten, das „Gerät“ sei etwa 250 Millionen Jahre alt.

Das würde bedeuten, dass vor Hunderten von Millionen Jahren hochentwickelte Zivilisationen auf der Erde lebten und der Mikrochip der ultimative Beweis dafür sei. Viele zogen voreilige Schlüsse und deuteten den Fund als ultimativen Beweis für hochentwickelte Zivilisationen auf der Erde. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus.

Zwar ist es möglich, dass antike Zivilisationen deutlich fortschrittlicher waren, als manche Wissenschaftler annehmen, doch dieser Fund gehört definitiv nicht dazu. Der vermeintliche „Mikrochip“ wurde in Labinsk, Russland, gefunden und sogar zur Analyse an die Platow-Universität, eine staatliche Polytechnische Universität Südrusslands, geschickt. Der Finder war der Fischer Viktor Morozov, der ihn der Universität nach seinem Fund übergab.

Der vermeintliche Mikrochip ist in Wirklichkeit eine Seelilie.

Tatsächlich veröffentlichte die Universität 2014 gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Max Portal eine Erklärung, in der sie die wahren Hintergründe des vermeintlichen Mikrochips aufklärte. Was viele für einen 240 Millionen Jahre alten Mikrochip hielten, ist in Wirklichkeit ein Seelilienfossil, das etwa 400 Millionen Jahre alt ist.

Aufgrund des ungewöhnlichen Aussehens des Fossils erkannten viele Menschen Ähnlichkeiten mit modernen Mikrochips. Einige behaupteten sogar, Buchstaben auf dem Fossil entdeckt zu haben. Seelilien gehören zur Familie der Crinoiden. Seelilien – in diesem Fall – sind kleine Lebewesen, die sich am Meeresboden festgesetzt haben. Es gibt weltweit verschiedene Objekte, die auf die eine oder andere Weise gängige Vorstellungen infrage stellen.

Dieses seltsame Artefakt gehört nicht dazu, und das muss klargestellt werden. Also, keine Panik, wir haben immer noch keinen Millionen Jahre alten Mikrochip entdeckt, und der ganze Wirbel drehte sich um eine Seelilie und nicht um Überreste antiker Zivilisationen.