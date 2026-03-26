Der Herzschlag der Erde ist derzeit nicht Normal 🌍🚨

Zwei koronale Massenauswürfe (CMEs) trafen diese Woche die Erde.

Ein geomagnetischer Sturm der Stärke G3 wurde bestätigt.

Feuerbälle über Michigan, Kalifornien, Texas, Ohio und Deutschland. Alles im März.

Erdbeben der Stärke 7,5 in Tonga.

Der Pazifische Feuerring ist überall aktiv.

171 Erdbeben in South Carolina.

Und seit fast zwei Wochen…

Die Schumann-Resonanz

verhält sich ungewöhnlich.

15 Stunden anhaltende chaotische Bewegung heute.

Vertikale Ausschläge.

Horizontale Ausbreitung.

Mehrere Frequenzbänder sind überlastet.

Die natürliche Frequenz der Erde

ist überfordert.

Der Boden bebt.

Der Himmel ist voller Energie.

Die Sonne traf uns zweimal.

Und das Signal der Erde

sendet mit voller Wucht zurück.

Wir beobachten alles genau.

👇 Wenn man sieht, wie alles gleichzeitig passiert…

was glaubt ihr,

was die Erde uns damit sagen will?