Die 10 US-Bundesstaaten mit dem höchsten Alien-Entführungsrisiko

Die Wahrscheinlichkeit einer feindseligen Begegnung aus nächster Nähe war im Big Apple angeblich noch nie höher.

New York wurde laut dem jährlichen Ranking des Glücksspielführers Casino.ca , das anlässlich des Nationalen Tages der Alien-Entführungen – ja, den gibt es wirklich – am 20. März durchgeführt wurde, zum drittwahrscheinlichsten Ort in den USA für eine Entführung gekürt.

Der Bundesstaat New York, der sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei hervorragende Plätze verbessert hat, verzeichnete seit 1974 sage und schreibe 8.314 gemeldete UFO-Sichtungen, also eine pro 1.003 Einwohner.

Sie könnten in einer Minute entführt werden.

Damit liegt es knapp hinter Washington (7.595 gemeldete Sichtungen, also eine pro 977 Einwohner) und dem Erstplatzierten Delaware (eine pro 928 Einwohner).

Kalifornien – obwohl es überdurchschnittlich viele seltsame Nahbegegnungen gab – landete auf einem etwas respektableren Platz 22 auf der Liste, mit einem UFO-Sichtungsereignis pro 1.708 Einwohner.

Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai angegriffen zu werden, liegt bei etwa 1 zu 11,5 Millionen.

Die Gaming-Website berichtete von jüngsten Sichtungen in New York, darunter ein „weißes, Tic-Tac-förmiges Objekt am Himmel“ und eine weitere, die ein Zeuge als „silberne Kugel über sich fliegend“ beschrieb. Gleichzeitig wurden drei mysteriöse, leuchtende Punkte über Corona, Queens, gesichtet – zufällig (oder auch nicht) der Ort des finalen Showdowns im Science-Fiction-Hit „Men in Black“ von 1997 – was eine neue Welle von Verschwörungstheorien auslöste.

Zu den bekanntesten Sichtungen in der Geschichte des Bundesstaates zählten die „Arthur Kill Lights“ von 2001, bei denen zwischen fünf und 16 leuchtend orangefarbene „Ovale“ in einer „V“-Formation über der Wasserstraße zwischen New Jersey und Staten Island gesichtet wurden.

„Sie waren groß und befanden sich nur etwa 1.000 Fuß hoch“, sagte Dennis Anderson, ein ehemaliges Mitglied des Center for UFO Studies, der das Phänomen untersuchte, gegenüber der Post.

Und es handelte sich offenbar nicht nur um bloße Sichtungen.

Anderson erinnerte an die vielbeachtete Entführung auf der Brooklyn Bridge, bei der Außerirdische Linda Napolitano 1989 aus ihrer Wohnung in einem Hochhaus in Lower Manhattan entführt haben sollen.

„Sie schwebte in diesem Lichtstrahl nach oben, und da waren diese drei kleinen Kerle in so einer Art Fötusstellung oder so, die um sie herum nach oben und in dieses Ding hineinkrochen“, erinnerte sich Anderson an den Vorfall, der in einer Netflix-Dokumentarserie aus dem Jahr 2024 festgehalten wurde .

Dennoch hält der UAP-Beobachter es für notwendig, solche Sichtungen mit Vorsicht zu genießen.

„Wahrscheinlich sind 99 % der UFO-Sichtungen in New York einfach nur auf Leute zurückzuführen, die nicht wissen, was sie da sehen“, sagte der ehemalige Leiter des Planetariums am Wagner College in Staten Island gegenüber der „New York Post“. „Sie schauen einfach nach oben und erkennen etwas Gewöhnliches nicht, weil sie nicht oft nach oben schauen. Hinzu kommt die starke Lichtverschmutzung.“

Anderson führte viele der Sichtungen darauf zurück, dass es so viele Menschen gibt, die mit der Sternenbeobachtung nicht vertraut sind.

„Sie sind es nicht gewohnt, so etwas zu sehen, deshalb melden sie es. Weil mehr Menschen da sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand aufblickt und etwas sieht, das er nicht erkennt“, sagte er. „Im Gegensatz dazu sind die Menschen beispielsweise im Mittleren Westen oder in Gegenden, wo es schön dunkel ist, naturverbundener.“

„Wahrscheinlich gehen sie nachts hinaus, schauen in den Himmel und gewöhnen sich daran“, fuhr er fort. „Die Dinge sind für sie nichts Ungewöhnliches.“

Für die neueste, absolut außergewöhnliche Studie durchforstete Casino.ca 150.000 Sichtungsmeldungen des National UFO Reporting Center (zwischen 1974 und 2026) und verglich sie anschließend mit aktuellen Daten aus sozialen Medien.

Sie stellten fest, dass die USA insgesamt 187.870 UFO-Sichtungen verzeichneten, was die Wahrscheinlichkeit einer intergalaktischen Entführung auf etwa 1 zu 1.770 schätzt.

Wie die Webseite verkündete: „Man weiß nie, wann ein Außerirdischer in einem großen grünen Raumschiff beschließt, einen Überraschungsbesuch abzustatten.“

Die 10 Bundesstaaten mit dem höchsten Entführungsrisiko:

Delaware (eine Sichtung pro 928 Einwohner) Washington (eine Sichtung pro 977 Einwohner) New York (einer pro 1.003 Einwohner) Oregon (einer pro 1.054) Florida (einer pro 1.102) Texas (einer pro 1.119) Montana (einer pro 1.125) Vermont (einer pro 1.158) New Mexico (einer pro 1.169) Georgien (einer pro 1.260)

Zum Glück können Menschen einer möglichen intergalaktischen Entführung entgehen, indem sie nach Louisiana fliehen, wo bisher nur 1.325 Sichtungen registriert wurden, also eine pro 3.464 Einwohner – die niedrigste Quote im ganzen Land.

Mehr über vorgetäuschte UFO- und Alien-Entführungen durch Geheimdienste lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.