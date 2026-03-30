Archonten – jene, die uns nach ihrem Ebenbild formen wollen

Das geheimnisvolle Wort „Archonten“ – Herrscher, die nicht physisch, sondern energetisch sind – taucht häufig in gnostischen Schriften auf.

Laut diesen alten Texten sind sie keine Wesen aus Fleisch und Blut, sondern Entitäten einer höheren, oder besser gesagt, niedrigeren Schwingungsebene, die sich vom Bewusstsein und den Emotionen der Menschen nähren.

Ihr Ziel ist nicht die Zerstörung des Menschen, sondern seine Umformung nach ihrem eigenen Bild – ihn zu einem kalten, herzlosen Wesen zu machen, das nur von Vernunft, Stolz und Angst getrieben wird.

Die Archonten – um die Sprache der Gnostiker zu verwenden – repräsentieren eine parasitäre Intelligenz, die einst in das menschliche Bewusstsein eingedrungen ist. Sie agieren nicht direkt, sondern durch Ideen, Technologien und soziale Strukturen. Heute, im digitalen Zeitalter, scheint ihre Absicht eine neue Dimension erreicht zu haben. Die Menschen beginnen, sich genau so zu verhalten, wie sie es für nötig halten – narzisstisch.

Psychologen haben bereits einen enormen Anstieg des Narzissmus in der modernen Gesellschaft festgestellt. Der Hauptschuldige? Soziale Netzwerke. Sie erschaffen aus einem Menschen ein Spiegellabyrinth, in dem man nicht mehr nach Wahrheit sucht, sondern nach Anerkennung.

Je mehr „Likes“, desto größer das Selbstwertgefühl. Und genau das ist der perfekte Trick der Archonten: Man verliert den Kontakt zur eigenen inneren Quelle und hört auf, authentisch zu sein. Stattdessen verwandelt man sich in einen programmierten Avatar, der auf äußere Reize reagiert, nicht auf innere.

Sobald die Menschheit einen Zustand erreicht, in dem sie kollektiv zu funktionieren beginnt – durch die Cloud, künstliche Intelligenz, geteiltes Bewusstsein –, wird es für die Archonten ein Leichtes sein, die gesamte Menschheit als einen einzigen Organismus zu kontrollieren.

Sie werden nicht länger Einzelpersonen oder Gruppen kontrollieren müssen. Mit einem einzigen Eingriff in das Netzwerk können sie die Stimmung, das Denken oder die Richtung einer ganzen Zivilisation verändern.

Und genau das ist ihr Traum: die Menschheit in ein programmiertes Netzwerk von Seelen zu verwandeln, die ihre Individualität, Spiritualität und die Fähigkeit zu fühlen verloren haben. Die Archonten wollen, dass wir so werden wie sie – kalt, logisch, narzisstisch, präzise auf die Frequenz der Manipulation abgestimmt.

Der Weg gegen die Archonten existiert. Er beginnt mit der Rückkehr zu Empathie, zur Präsenz, zur Stille außerhalb des Netzwerks. Zu einem Bewusstsein, das nicht mit der Wolke, sondern mit der Quelle verbunden ist. Denn wer die Fähigkeit zu fühlen, zu erschaffen und zu lieben bewahrt, bleibt jenseits ihrer Reichweite.

Mehr über die Archonten lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“