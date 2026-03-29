Starker Erdbebenschwarm auf dem Reykjanes-Rücken

Seit dem 23. März 2026 ereignet sich auf dem Reykjanes-Rücken südwestlich von Eldey, Island, ein Erdbebenschwarm mit über 300 Beben innerhalb von 48 Stunden. Das bisher stärkste Beben erreichte eine Magnitude von 4,4. Laut dem Isländischen Wetterdienst gibt es keine Hinweise darauf, dass die Aktivität mit vulkanischen Prozessen auf der Halbinsel Reykjanes zusammenhängt.

Seismische Daten des Isländischen Meteorologischen Amtes (IMO) zeigen, dass im 48-Stunden-Zeitraum bis 13:55 Uhr Ortszeit am 24. März 316 Erdbeben entlang des Reykjanes-Rückens registriert wurden. Frühere Berichte verzeichneten etwa 120 Ereignisse, doch die Sequenz setzte sich fort und erreichte später über 300 registrierte Erdbeben.

Der Erdbebenschwarm begann etwa 25 km südwestlich von Eldey. Die Epizentren konzentrierten sich hauptsächlich um Geirfugladrangur entlang des Mittelatlantischen Rückens. Die Magnitudenverteilung zeigt, dass die meisten Erdbeben schwach waren: 22 Ereignisse lagen unter M1, 135 zwischen M1 und M2 und 143 zwischen M2 und M3, während 16 Erdbeben eine Magnitude von über M3 erreichten.

Das stärkste Erdbeben erreichte am 23. März um 16:30 Uhr Ortszeit eine Magnitude von 4,4 in einer Tiefe von 10,1 km und war damit das stärkste Beben in der Region seit September 2025. Weitere bedeutende Erdbeben erreichten eine Magnitude von 4,2 in Tiefen von 6,8 km und 9,1 km. Insgesamt wurden während der Bebensequenz vier Erdbeben mit einer Magnitude über 4 registriert, darunter ein Beben der Magnitude 4,0.

Berichten zufolge waren einige der Erdbeben auf der Halbinsel Reykjanes zu spüren, obwohl der Erdbebenschwarm sein Epizentrum vor der Küste hatte.

Die IMO erklärte, dass es derzeit keine Hinweise darauf gebe, dass die seismische Aktivität auf der Halbinsel Reykjanes mit vulkanischen Prozessen in Zusammenhang stehe.

„Wir sehen keine Anzeichen vulkanischer Unruhe… Natürlich können dort Ausbrüche auftreten, aber im Moment gibt es nichts, was darauf hindeutet“, sagte Jóhanna Malen Skúladóttir, Spezialistin für Naturgefahren bei der IMO.

Der Reykjanes-Rücken ist Teil des Mittelatlantischen Rückensystems, wo die Eurasische und die Nordamerikanische tektonische Platte auseinanderlaufen. Erdbebenschwärme sind in diesem Gebiet häufig und stehen typischerweise im Zusammenhang mit der Freisetzung tektonischer Spannungen und nicht mit Magmaintrusionen, wenn keine Deformationen oder vulkanische Aktivitäten festgestellt werden.