Ein Arzt warnt davor, dass dieses gängige Lebensmittel „schlimmer als Rauchen“ sei und mit einem vorzeitigen Tod in Verbindung stehe

Die meisten Menschen wissen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, aber es gibt tatsächlich eine Lebensmittelgruppe, die noch schlimmer sein könnte, und Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt wissen das nicht.

Es kann schwierig sein, die eigene Ernährung stets im Griff zu haben, da Faktoren wie Kosten und Zeitaufwand die Einhaltung einer strengen und durchweg gesunden Ernährung für manche schwieriger machen, als man erwarten würde.

Die mit Abstand größte Folge davon ist eine übermäßige Abhängigkeit von Fertiggerichten, typischerweise in Form von Fertiggerichten oder vorgefertigten Produkten – diese könnten jedoch laut einem Arzt tatsächlich gefährlicher sein, als es den Anschein hat, der ihre langfristige Bedrohung mit der des Rauchens vergleicht.

In dem von Steven Bartlett moderierten Podcast „Diary of a CEO“ erklärte Dr. Chris van Tulleken, dass Lebensmittel, die in die Kategorie der „ultraverarbeiteten“ Lebensmittel – oft als UPF bezeichnet – fallen, eine besorgniserregende Bedrohung für die Gesundheit darstellen , insbesondere im Hinblick auf Krebs.

Studien haben bereits gezeigt, wie bestimmte Lebensmittel, darunter zahlreiche ultraverarbeitete Lebensmittel, das Risiko, an Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsen-, Magen- und Darmkrebs zu erkranken, dramatisch erhöhen können, und Dr. Van Tulleken teilt diese Ansicht voll und ganz.

Der sogenannte „Junkfood-Doktor“ erklärte: „Wir haben die Lebensmittel, die uns schaden, als Junkfood und verarbeitete Lebensmittel bezeichnet – also als fett-, salz- und zuckerreiche Lebensmittel. Wir hatten keine Möglichkeit, Lebensmittel zu kennzeichnen, selbst als eine Pandemie die Welt heimsuchte.“

Er fügt hinzu, dass eine „schlechte“ Ernährung, die typischerweise einen hohen Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln beinhaltet, mittlerweile „den Tabak als Hauptursache für vorzeitigen Tod abgelöst hat“, und dass die weitverbreitete Produktion solcher Güter tatsächlich erheblich zu Kohlenstoffemissionen und Plastikverschmutzung beiträgt, was die Sache noch verschlimmert.

„Vor etwa 12 Jahren wurde die Definition entwickelt, um eine westliche, industriell geprägte amerikanische Ernährungsweise zu beschreiben“, erklärt Dr. Van Tulleken, „und das wurde von einem Team in Brasilien getan, und ein Großteil der besten Arbeit auf diesem Gebiet wurde von Teams in Mittel- und Südamerika geleistet.“

„Das Einzige, was sich geändert hat, ist der Zustrom von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, die in weiten Teilen der amerikanischen Ernährung üblich sind. Die Definition wurde 2009/2010 erfunden, und wir haben nun ein Jahrzehnt an Beweisen, die ganz klar belegen, dass hochverarbeitete Lebensmittel nicht nur für die pandemiebedingte Gewichtszunahme und Fettleibigkeit verantwortlich sind, sondern auch für eine lange Liste anderer Gesundheitsprobleme, einschließlich vorzeitigem Tod.“

Das Hauptproblem besteht darin, dass UPFs in der Regel viel günstiger sind als Vollwertkostalternativen und zudem oft den Vorteil bieten, dass sie fertig zubereitet oder verzehrfertig sind, was Menschen mit einem vollen Terminkalender und wenig Zeit natürlich bevorzugen.

Es ist weitaus komplexer, als diese Lebensmittel einfach komplett wegzulassen, aber die Sensibilisierung der Menschen für die Risiken könnte zu informierteren Ernährungsentscheidungen und vielleicht sogar zu einer Regulierung auf staatlicher Ebene in der Zukunft führen.