Albtraumhafte „Meerjungfrauenmumie“ in Japan gefunden

In Japan wurde kürzlich eine alptraumhafte Kreation entdeckt, die angeblich ein meerjungfrauenartiges Wesen aus der japanischen Folklore darstellt. Die verblüffenden „Hybridreste“ wurden Berichten zufolge in einem Haus in Fukushima gefunden.

Die gruselige Entdeckung, die angeblich ein japanisches Fabelwesen namens Kappa darstellt, wird an diesem Wochenende in einer Kunstgalerie in Yonezawa ausgestellt.

Das Werk, das vermutlich zu den wenigen verbliebenen „Meerjungfrauenmumien“ in Japan gehört, soll im Rahmen der Veranstaltung versteigert werden und voraussichtlich rund 15.700 US-Dollar einbringen. Was mit dem ungewöhnlichen Kunstwerk geschehen wird, ist ungewiss.

Man hofft jedoch, dass es – wie in den letzten Jahren mit ähnlichen Kreationen in Japan und an der Northern Kentucky University in den USA geschehen – eines Tages von Wissenschaftlern untersucht wird .