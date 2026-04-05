Die Sonne feuert gerade aus allen Rohren – und du merkst es vielleicht gerade JETZT. ⚡

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

19 Solar Flares in 24 Stunden. Drei davon stark genug, um Systeme zum Wackeln zu bringen. Der Sonnenwind rast mit 537 km/s auf uns zu – das ist nicht normal.

Aber hier das Interessante: Während die Geomag noch ruhig ist, baut sich etwas auf. Der KP-Index sitzt bei 3.7 – leicht aktiv. Die Ruhe vor dem Sturm? Möglich.

Gestern kündigte sich ein M1.7 Flare an. Heute treffen die Auswirkungen auf unser Magnetfeld. Die Verzögerung ist das Spiel der Sonne.

Manche von euch berichten von Kopfdruck, Schlafstörungen, diffuser Unruhe. Das ist kein Zufall. Dein Körper reagiert auf diese elektromagnetischen Verschiebungen – lange bevor dein Handy was mitkriegt.

Schumann-Amplitude bei 8.5 pT. Nicht dramatisch, aber messbar aktiv.

Was bedeutet das für dich? Beobachte dich selbst. Wie fühlt sich dein Körper an? Energie? Müdigkeit? Unklarheit?

Die Erde hat Fieber. Und du bist Teil dieses Systems.

Titelbild: In der Nähe von AR 4403 im Nordwestquadranten wurde vor einer Stunde ein deutlicher Ausbruch beobachtet. Im Anschluss daran ist eine großflächige Verdunkelung der Korona erkennbar, was auf einen damit verbundenen koronalen Massenauswurf (CME) hindeutet. Bisherige Aufnahmen lassen vermuten, dass sich ein Großteil des Plasmas nach Norden und Westen bewegt. Weitere Informationen folgen, sobald neue Koronografenbilder verfügbar sind.