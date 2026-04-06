Auf dem Turiner Grabtuch gefundene DNA-Spuren deuten auf eine „unerwartete“ Verbindung zu Indien hin

Wissenschaftler, die die DNA auf dem Turiner Grabtuch untersuchten, stießen auf überraschende Hinweise darauf, dass die verwendeten Materialien möglicherweise aus Indien stammen.

Die faszinierende Studie umfasste die erneute Untersuchung von Proben, die 1978 von dem umstrittenen Artefakt entnommen worden waren, um neue Erkenntnisse aus den genetischen Spuren zu gewinnen.

In ihrer detaillierten Analyse der DNA-Spuren enthüllten die Wissenschaftler eine bemerkenswerte Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die ihre Spuren auf dem Grabtuch hinterlassen hatten.

Besonders faszinierten die Wissenschaftler jedoch die Erkenntnisse über die Menschen, die mit dem Grabtuch in Berührung gekommen waren. Die Forscher stellten fest, dass fast 40 Prozent der menschlichen DNA auf dem Relikt von indischen Abstammungslinien stammten.

Dieses unerwartete Ergebnis, so die Forscher, stehe möglicherweise im Zusammenhang mit historischen Interaktionen im Zusammenhang mit dem Import von Leinen oder Garn aus Regionen nahe des Industals.

Aufgrund der komplexen Geschichte des Relikts konnten die Wissenschaftler jedoch sein Alter anhand der DNA-Spuren aus Jahrhunderten sozialer, kultureller und ökologischer Interaktion mit dem Grabtuch nicht bestimmen.