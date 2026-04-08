Die Anunnaki gelten vielen als die „Gründungsväter“ der Zivilisation und der Menschheit; die Wiege der Zivilisation wird in Sumer verortet.

Einige Archäologen vermuten sogar eine enge Verbindung der Anunnaki mit Südamerika und der Prä-Inka- und Inka-Kultur. (Denken Sie an die Magna-Schale?) Die moderne Archäologie widerspricht diesen Theorien trotz zahlreicher Indizien. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Neuere Entdeckungen, wie die unter Tiahuanaco gefundene Pyramide, liefern neue Erkenntnisse über diese alte Kultur. Diese neuen Theorien, zusammen mit der Forschung der letzten hundert Jahre, ermöglichen neue Einblicke in die Verbindung zwischen den Anunnaki-Göttern und den südamerikanischen Gottheiten.

Der Titicacasee nimmt dabei eine besondere Stellung ein. In der Vergangenheit wurden über zweitausend archäologische Fundstücke aus seinen Tiefen geborgen. Die meisten Fundstücke wurden von belgischen Unterwasserarchäologen mit Unterstützung des Andinen Unterwasserarchäologiezentrums (CASA) geborgen.

Dennoch scheint die Archäologie diese Funde heute zu ignorieren, als wären sie bedeutungslos. ZuAnunnaki – Baum des Lebensden beeindruckenden Artefakten der Sammlung gehören Knochen, Statuen, Goldstücke, Edelsteine ​​und Keramik.

Die lange Geschichte dieser Artefakte ist von großer Bedeutung, da einige Stücke aus der Inka-Zeit, andere aus der Prä-Inka-Zeit und einige wenige sogar aus dem Jahr 500 n. Chr. stammen. Historikern und Archäologen zufolge handelt es sich bei einigen der geborgenen Stücke um Opfergaben, die die alten Bewohner der Tiahuanaco-Kultur in den Titicacasee warfen, der in der Antike als heiliger See galt.

Anhänger der Prä-Astronautik-Theorie glauben, dass sich unter diesen „Spekulationen“ wichtige Hinweise verbergen, die von der etablierten Archäologie übersehen wurden – Hinweise, die auf eine starke Verbindung zwischen den alten Kulturen der Region und den Anunnaki hindeuten.

Die goldenen Artefakte bergen einen wichtigen Hinweis: Die dreißig Goldstücke, die auf dem Grund des Titicacasees entdeckt wurden, deuten auf die Theorie der alten Außerirdischen und Zecharia Sitchin hin.

Laut Sitchin lud Enki, einer der Anführer der Anunnaki-Minen auf der Erde, um 4000 v. Chr. seinen Vater, König Anu, in die damals wichtigste Metallurgieanlage der Welt, Tiahuanaco, ein.

Mehreren Anhängern der Prä-Astronautik-Theorie, darunter Sitchin, zufolge wurden die Anlagen in Tiahuanaco zu Ehren von König Anu mit Goldplatten bedeckt. Belege für diese Theorie liefern die Funde des österreichischen Archäologen Arthur Posnansky, der mehrere kleine Löcher in den polierten Steinblöcken von Tiahuanaco entdeckte und fotografierte. Diese Löcher wurden vermutlich mit hochentwickelten Präzisionswerkzeugen hergestellt.

Posnansky sagt Ihnen nichts? Das liegt daran, dass er von der etablierten Archäologie lediglich als „Amateurarchäologe“ eingestuft wird, obwohl seine Funde und Arbeiten in Tiahuanaco und Südamerika von unschätzbarem historischem Wert sind. Posnansky gründete 1930 die Archäologische Gesellschaft Boliviens.

Obwohl in Tiahuanaco keine großen Goldmengen gefunden wurden, vermuten Forscher, dass die meisten Goldgegenstände unter dem unwegsamen Gelände der Region und in den Tiefen des Titicacasees verborgen liegen, wo bereits Goldstücke entdeckt wurden. Laut Posnansky war die beeindruckende Stadt Tiahuanaco in ihrer Geschichte einst mit Goldplatten bedeckt, die mit kleinen Goldnieten befestigt waren, welche passgenau in die Löcher im Gestein gepasst hatten. Posnansky vermutete, dass diese präzise gebohrten Löcher nicht nur dekorativen Zwecken dienten, sondern einen mechanischen Zweck erfüllten.

Jüngste Entdeckungen scheinen die Theorie der außerirdischen Besucher mehr denn je zu untermauern, und Forscher erwarten, dass die für Mitte 2015 geplanten Ausgrabungen neue Erkenntnisse liefern werden. Dies wird bedeuten, dass etablierte Archäologen ihre Herangehensweise an Tiahuanaco und seine Geschichte überdenken müssen.

Die Geheimnisse von Tiahuanaco und dem Titicacasee sind zahlreich, und die neuen Entdeckungen der letzten Monate lassen Archäologen hoffen, alle Geheimnisse dieser mysteriösen Region zu lüften.

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