Schumann-Resonanz mit kompletten Whiteout!

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Das Schumann-Resonanz-Spektrogramm aus Tomsk zeigt, was viele von euch die letzten Stunden im Körper gespürt haben: Ab gestern Abend kompletter Whiteout.

Alle Frequenzen. Volle Amplitude. Die Erde schwingt gerade auf einem Level, das man nicht ignorieren kann.

Kopfdruck. Schlaflos. Herzrasen aus dem Nichts. Emotionen die hochkommen ohne Einladung. Das bist nicht du, der „verrückt wird“ — das ist ein Feld, das sich bewegt.

Gleichzeitig zeigt die Sonne gerade koronale Löcher, die eine Schlangenform über die gesamte Sonnenscheibe ziehen.

Transformation. Altes darf gehen. Neues bahnt sich den Weg.

Was jetzt hilft:

Nicht dagegen kämpfen. Wasser trinken. Erden. Füße auf den Boden. Und vor allem: Wissen, dass du nicht allein bist. Tausende spüren gerade genau das Gleiche.

Das Feld ist laut. Hör hin. 🌍