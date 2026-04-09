Die Wahrheit hinter dem NASA-Video, das die Verschwörungstheorie auslöste, dass die Artemis-II-Mission gefälscht ist (Video)

Sind die Anhänger der Flacherde-Theorie wieder in ihren alten Trott verfallen?

Auch heute noch scheint die Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) die Internettheoretiker nicht loszuwerden.

Obwohl die NASA kürzlich ihr Artemis-II-Team auf die erste Mission dieser Art seit über 50 Jahren in die Weiten des Weltraums entsandt hat, hat ein CNN-Interview mit den Astronauten an Bord ( Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen ) zahlreiche Kritiker auf den Plan gerufen, die auf den angeblichen Einsatz von Greenscreen-Technik hinweisen.

Und dennoch scheint ihr Misstrauen auf wackeligen Grundlagen zu beruhen.

Ein Video, das auf der Social-Media -Seite X die Runde macht, zoomt auf ein Spielzeug, das inmitten der Crew herumschwebt – sozusagen die „Auf frischer Tat ertappte“-Requisite.

Die Bildunterschrift lautete: „Wieder einmal ein Reinfall mit Greenscreen-Augmented-Reality beim CGI-Spielzeug. Artemis II läuft nicht gut für diejenigen unter uns, die Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand besitzen.“

„Dieses Video wurde von einem Fernsehbildschirm aufgenommen und weist Textartefakte auf, die wahrscheinlich durch das erneute Streamen der Quelle mit aktivierter Chromakey-Überlagerung entstanden sind. Diese Chromakey-Artefakte sind in keiner der Livestream-Quellen vorhanden, die von mehreren großen Nachrichtensendern ausgestrahlt wurden.“

Als Reaktion darauf haben die Verschwörungstheoretiker von The Premium 24 eine Liste zusammengetragen, um die Sache richtigzustellen.

„Es kursiert ein Video, in dem behauptet wird, dass es während eines NASA Artemis II-Livestreams zu einer Panne gekommen sei, bei der grüner Bildschirmtext auf einem Plüschtier erschien“, teilten sie mit.

„In der Originalausstrahlung ist kein grüner Bildschirmtext auf dem Plüschtier zu sehen. Die im Umlauf befindliche Version wurde verändert, um Verwirrung zu stiften.“

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