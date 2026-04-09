Ein seltsames Phänomen: Den genauen Moment spüren, in dem jemand anderes stirbt (Video)

Im Laufe der Jahre haben wir viele Artikel über Nahtoderfahrungen, Reinkarnation, das Jenseits und das Übernatürliche verfasst. Doch ein Phänomen haben wir bisher noch nie wirklich erforscht – etwas ebenso Beunruhigendes, über das viel weniger gesprochen wurde.

Es geht um Menschen, die bei vollem Bewusstsein sind und dennoch im selben Moment, in dem ein anderer Mensch stirbt, plötzlich etwas Tiefgreifendes erleben. Ein Familienmitglied, ein enger Freund oder sogar jemand in der Nähe oder Tausende von Kilometern entfernt.

So wie Hunderte von Krankenschwestern, Ärzten und ganz normalen Menschen, die berichtet haben, genau in dem Moment etwas beobachtet zu haben, als jemand starb.

Nehmen wir zum Beispiel einen Arzt, der einen Schockraum betritt und eine tote Frau über einem sterbenden Mann schweben sieht. Er ist nicht der behandelnde Arzt des Patienten. Er verspürte einfach den Drang, hineinzugehen.

Die Forscher haben mittlerweile über 800 solcher Fälle gesammelt. Die Muster sind über verschiedene Kulturen, Altersgruppen und Glaubenssysteme hinweg nahezu identisch, selbst bei überzeugten Atheisten.

Was erleben sie? Und warum haben so viele von ihnen jahrzehntelang geschwiegen?

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