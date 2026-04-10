Das ist kein Kleinereignis; das ist eine Katastrophe. „Der Erdrutsch teilt Italien in zwei“ (Video)

Der gewaltige Erdrutsch an der Adriaküste hat sich wieder gelöst. Die italienische Urlaubsregion ist im Ausnahmezustand – und der könnte Monate andauern.

Am 7. April 2026 reaktivierte sich die Frana di Petacciato in der süditalienischen Region Molise – einer der größten und historisch bedeutsamsten Erdrutsche Europas.

Die Autobahn A14 und die Bahnlinie Bari–Pescara sind seitdem gesperrt, Hunderte Reisende stecken fest. Zivilschutzchef Fabio Ciciliano warnte vor einer wochenlangen, wenn nicht monatelangen Unterbrechung der Infrastruktur.

Die italienische Regierung reagiert nun mit konkreten politischen Schritten: Bereits am Donnerstag (9. April) steht die Erdrutsch-Katastrophe auf der Tagesordnung des Ministerrats. Das geht der Nachrichtenagentur adnkronos zufolge aus Angaben des Palazzo Chigi hervor.

Beschlossen werden soll ein erster Mittelansatz zur Wiederherstellung der beschädigten Infrastruktur – konkret für die Autobahn A14, die Bahnstrecke sowie die Staatsstraße 16, die als zentrale Verkehrsadern der Adriaküste gelten.

Grundlage für diesen Schritt ist ein Krisentreffen, das Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bereits am Vortag im Palazzo Chigi einberufen hatte. Daran nahmen unter anderem Vize-Premier und Infrastrukturminister Matteo Salvini, Unterstaatssekretär Alfredo Mantovano, Zivilschutzchef Fabio Ciciliano sowie Küstenwachen-General Sergio Liardo teil.

Ebenfalls vertreten waren die Spitzen der staatlichen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato, des Schienenbetreibers RFI, sowie die Autobahngesellschaften ANAS und Autostrade per l‘Italia. Ziel der Regierung ist eine schnelle Reaktion, um die Belastungen für Bevölkerung und Wirtschaft so gering wie möglich zu halten.

Je nach Entwicklung der Lage und Gesamtschadensbilanz sind weitere Maßnahmen in den kommenden Wochen möglich.

Der Boden unter Süditalien hat sich bewegt – und er bewegt sich noch immer. Am 7. April 2026 erwachte in der Region Molise einer der historisch bedeutendsten Erdrutsche Europas wieder zum Leben: Die Frana di Petacciato, der Erdrutsch nahe der Kleinstadt Petacciato an der Adriaküste.

Sensoren schlugen Alarm, und innerhalb weniger Stunden war klar: Das ist kein Kleinereignis; das ist eine Katastrophe. „Der Erdrutsch teilt Italien in zwei“, titelt das Wissenschaftsportal Meteoscienzia.

„Dies ist ein gewaltiger Erdrutsch, einer der größten in Europa“, sagt Regionalpräsident Francesco Roberti. Unter anderem die Zeitungen La Repubblica und Il Giornale schreiben vom größten Erdrutsch Europas. Die Bewegung erstrecke sich vom bewohnten Gebiet im Inland bis an die Adriaküste. Der Erdrutsch ist seit 1906 dokumentiert und reaktiviert sich immer wieder.

Ein Abschnitt der Autobahn A14 – eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Italiens – ist zwischen Vasto Sud und Termoli in beiden Richtungen gesperrt. Der Asphalt zeigt deutliche Risse, Teile der Fahrbahn sind abgesackt. Hunderte Autos steckten am Dienstag (7. April) auf der Straße fest. Staus von bis zu 13 Kilometern – ohne Ausweichmöglichkeit.

Fabio Ciciliano, Chef des italienischen Zivilschutzes, machte bei einer Sitzung des Operativen Komitees unmissverständlich klar: „Wenn wir erwarten, dass die Autobahn A14 und die Bahnstrecke in fünf bis sieben Tagen wiederhergestellt sind, irren wir uns gewaltig.

Wir sprechen hier von einer vier Kilometer langen Erdrutschfront – und die Bahnstrecke verläuft mitten hindurch.“ Es sei daher offensichtlich, dass, solange der Erdrutsch nicht gestoppt ist, keinerlei Reparaturarbeiten an der Infrastruktur möglich sein werden. „Das wird sehr lange dauern“, so Ciciliano beim Sender Rai. Er spricht von Wochen, wenn nicht Monaten.

Der Präfekt von Campobasso reagierte umgehend: Für den 8. April schloss er alle Schulen der gesamten Provinz – von der Grundschule bis zur Universität.

Als Begründung nannte er laut Sky TG24 die „schwerwiegenden Auswirkungen auf das Straßennetz, die Sperrung von Staats- und Provinzstraßen sowie die Notwendigkeit, den Verkehr zu entlasten und die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten“. Auch die Universität des Molise setzte ihren Betrieb aus.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni steht nach Angaben von Sky TG24 in direktem Kontakt mit den Ministern Salvini und Musumeci sowie mit Zivilschutzchef Ciciliano. Die Regierung will nach technischen Prüfungen vor Ort über weitere Maßnahmen entscheiden.

Der Zivilschutz hatte bereits freiwillige Helfer mobilisiert, um Autofahrer auf der gesperrten Strecke zu versorgen und Ausweichrouten einzurichten. Die Region um Petacciato muss sich – wie das sizilianische Niscemi – darauf einstellen, länger mit dem Erdrutsch zu kämpfen.