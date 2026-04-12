Geheimnisvolle Unterwasserobelisken auf der gegenüberliegenden Seite der Großen Pyramide von Gizeh (Video)

Diese mysteriösen Strukturen sind nur wenigen bekannt. Dennoch zählen sie zu den rätselhaftesten Objekten, die in den letzten Jahren entdeckt wurden. Möglich wurde diese Entdeckung durch Google Earth, eine Software, die sich zu einem der wichtigsten Werkzeuge für die Erforschung unerklärlicher Objekte und Orte auf unserem Planeten entwickelt hat. Doch was sind diese „Türme“?

Handelt es sich lediglich um natürliche Formationen am Meeresgrund? Falls ja, wären sie riesig. Ufologen, die den Fund untersucht haben, halten es jedoch für sehr unwahrscheinlich, dass es sich um natürliche Formationen handelt, da sie sich deutlich vom restlichen Meeresboden abheben. Es gibt viele Möglichkeiten, was diese mysteriösen Strukturen sein könnten!

Handelt es sich um einen Eingang zur Erde? Anhänger der Prä-Astronautik-Theorie gehen davon aus, dass die Erde hohl ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass unser Planet nicht von der Oberfläche bis zur Tiefe „massiv“ ist, sondern dass es Zwischenräume zwischen den verschiedenen Schichten gibt.

Beim Anblick dieser geheimnisvollen Unterwasser-„Obelisken“ fragen wir uns, ob dieser Ort den Eingang zu einer Basis oder einem Bereich unter dem Meeresboden markiert.

Manche vermuten, dass es weltweit mehrere solcher „Zugangstore“ gibt, durch die man in die Erde gelangen kann. Wer den Ort auf Google Earth gesehen hat, glaubt, dass die Obelisken eine Art Öffnung im Boden darstellen, die auf einen Eingang hinweist, der zahlreiche Rätsel birgt und sich nur schwer logisch erklären lässt.

Könnte die Theorie der Hohlerde stimmen? Man geht davon aus, dass viele Orte auf der Erde, wie die alten Pyramiden, Megalithen und Obelisken, aktive Energiespeicher sind, die aufgrund ihrer spezifischen Kristallstrukturen und ihrer engen Verbindung zum Planeten aktiv geblieben sind. Kristalle beziehen ihre Energie aus verschiedenen Quellen, darunter die Sonne, das Energiefeld der Erde und eben diese Strukturen, die Energie von einem Ort zum anderen übertragen können.

Laut den Theoretikern hängt alles von der Neigung der Erdachse zu jeder Jahreszeit ab. Bei einem bestimmten Winkel verstärkt eine Struktur die Energie und überträgt sie an andere Strukturen, die dann als Empfänger fungieren und die Energie über ein Energienetz oder Erdgitter verteilen können.

Einige Theoretiker argumentieren, dass ein wichtiger Zusammenhang zwischen UFO-Phänomenen und dem Gravitationswirbel auf der Erde besteht und dass alles auf dem Planeten durch ein globales Energienetzwerk verbunden ist. Erinnern wir uns an Teslas Ideen der freien Energie und der Energieübertragung durch die Luft über große Entfernungen?

Laut vielen Forschern und Anhängern der Prä-Astronautik waren antike Zivilisationen wie die Ägypter und Sumerer in der Lage, Energie aus der Erde zu gewinnen. Tesla bestätigte, dass dies möglich und keine bloße Fantasie war. Leider wissen wir heute kaum etwas darüber, wie Tesla das geschafft hat, und belächeln diejenigen, die behaupten, antike Zivilisationen wie die alten Ägypter hätten ähnliches Wissen besessen.

Theorien über Unterwasserstrukturen und UFOs erfreuen sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit, und es gibt unzählige Berichte über UFOs, die in die Ozeane der Erde abtauchen und spurlos verschwinden. Ufologen und Prä-Astronautik-Anhänger vermuten einen Zusammenhang zwischen antiken Monumenten weltweit und anderen, die unter dem Meer verborgen liegen. Bedenken Sie, dass wir erst weniger als fünf Prozent der Ozeane erforscht haben, die siebzig Prozent der Erdoberfläche bedecken! Stellen Sie sich vor, wie viele Geheimnisse noch unter der Meeresoberfläche verborgen sind.

Die Entdeckung dieser mysteriösen Türme ist nur ein kleiner Teil dessen, was es dort noch zu entdecken gibt. Wenn Sie neugierig auf diese Strukturen sind, öffnen Sie Google Earth und geben Sie die folgenden Koordinaten ein: 32° 30′ 07.74″ S 149° 52′ 46.51″ W. Bestaunen Sie die unglaublichen Strukturen auf dem Meeresgrund.

Die Umgebung unterscheidet sich deutlich von diesen beiden „Türmen“. Angesichts ihrer markanten Erscheinung vor der übrigen Unterwasserlandschaft ist es schwer anzunehmen, dass es sich nur um natürliche Formationen handelt. Das Rätselhafteste daran ist, dass sich diese Strukturen laut Forschern fast genau gegenüber der Cheops-Pyramide befinden – also auf der anderen Seite der Welt!

Mehr über die Theorie der Inneren bzw. Hohlen Erde lesen Sie in dem Buch „DUMBs 2„

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