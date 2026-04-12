Sind wir in einem kosmische Käfig gefangen, den wir nicht kennen?

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🌌🔒 Astronomen haben erkannt, dass die erschreckendste Entdeckung der Menschheit im Weltraum weder feindselige Außerirdische noch Schwarze Löcher sind.

Es ist der Beweis, dass etwas unvorstellbar Altes Barrieren um uns herum errichtet hat – unsichtbare Zäune, die die Menschheit in diesem Winkel des Kosmos gefangen halten, ohne dass wir erklären können, warum.

Die Beweise wären zunächst subtil: geometrische Leerräume, wo eigentlich Sternhaufen sichtbar sein sollten, oder Daten, die zeigen, dass unsere Sonden das Sonnensystem nicht verlassen können, egal wie weit sie reisen.

Das Universum ist vielleicht nicht nur gefährlich. Es könnte strukturiert, gelenkt und auf eine Weise eingeschränkt sein, die die Menschheit nie verstehen sollte.

  

Voyager 1 und Voyager 2 haben kürzlich die Heliopause durchquert und den interstellaren Raum erreicht. Sie sind die ersten von Menschenhand geschaffenen Objekte, die den Einfluss der Sonne verlassen haben.

Doch was, wenn diese Grenze nicht nur der Rand des Sonnenwinds ist? Was, wenn es nicht nur schwierig, sondern unmöglich ist, unsere kosmische Nachbarschaft zu verlassen?

Mehr über echte und gefälschte Theorien der NASA lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

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Kommentare

Ein Kommentar zu „Sind wir in einem kosmische Käfig gefangen, den wir nicht kennen?“

  1. Avatar von Vortex
    Vortex

    Eigentlich benötigt es das gar nicht, um bis zum Rand unseres Sonnensystems zu gelangen, um dort irgendwelche Seltsamkeiten festzustellen, denn die Täuschungen beginnen bereits bei den Erdaufnahmen der NASA: https://youtu.be/0wKQxKpzI6s die eindeutig retuschiert wurden.

    Die Manipulationen des menschlichen Bewusstseins beschränken sich anscheinend nicht nur auf den vermeintlich leeren Weltraum …

    Und ist dies mehr (tinyurl.com/jj7b3uzy) als nur eine VT-Erzählung?

    Antworten

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