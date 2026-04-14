Alles, was mit Ihrem Körper passiert, wenn Sie eine Sauna benutzen (Video)

Ein Experte erklärt, was passiert, wenn man seinen Körper extremen Temperaturen aussetzt.

Falls Sie sich jemals gefragt haben, was genau eine Sauna mit Ihrem Körper macht – außer dass Sie sich fühlen, als würden Sie brennen – dann suchen Sie nicht weiter, denn ein Experte hat das Geheimnis gelüftet.

In einem auf YouTube veröffentlichten Video erläutert Max G. Levy detailliert alle gesundheitlichen Vorteile und räumt mit den Mythen darüber auf, was passiert, wenn man seinen Körper extremen Temperaturen aussetzt.

Im Video wird erklärt: „Traditionelle finnische Saunen erreichen Temperaturen von bis zu 90 °C, also knapp unter dem Siedepunkt von Wasser, und sind typischerweise trocken mit einer Luftfeuchtigkeit von etwa 20 %.

Diese plötzliche, trockene Hitze aktiviert die Thermoregulation. Spezielle temperaturempfindliche Proteine ​​in der Haut verändern ihre Form und veranlassen so sensorische Neuronen, diese Hitzemeldung an das Gehirn zu senden.“

„Die Blutgefäße weiten sich, und der Herzschlag beschleunigt sich, um das Blut schneller durchzupumpen. Um die lebenswichtigen Organe vor unerträglichen Temperaturen zu schützen, nimmt die Haut Wärme auf, die bis zu 41 °C erreichen kann, und gibt diese Wärme über die Körperoberfläche wieder ab.

Man schwitzt. Wenn diese Reaktion an Sport erinnert, ist das kein Zufall. Physiologen, die die Saunanutzung untersuchen, haben die Hitzereaktion des Körpers mit einem moderaten Training verglichen.“

„Und obwohl der Besuch der Sauna kein Ersatz für Sport ist, kann die regelmäßige Einwirkung von kontrollierter Wärme das Herz belasten und im Laufe der Zeit das Herz-Kreislauf-System auf ähnliche Weise stärken.“

Das Video erklärt im Detail, wie Saunen genutzt werden können, um die Durchblutung im Körper zu steigern, was bei Beschwerden wie Entzündungen helfen kann.

Viele Menschen teilten ihre Reaktionen auf die Nachricht in den sozialen Medien mit. Ein Nutzer schrieb in den YouTube-Kommentaren: „Der größte Unterschied zwischen einem kalten Bad und einer Sauna ist für mich, dass ein kaltes Bad anfangs schrecklich ist und dann erträglich endet, während es bei einem heißen Bad genau umgekehrt ist. Wahrscheinlich gehe ich deshalb viel lieber in die Sauna!“

Ein anderer sagte: „Sie haben den wichtigsten Punkt völlig außer Acht gelassen. Hitze- und Kältestress erhöhen die Anzahl der Mitochondrien in den Zellen. Zellen mit mehr Mitochondrien verfügen über zusätzliche Energie für Reparatur- und Reinigungsprozesse.“

Eine dritte Person kommentierte: „Es gibt zwar viele Vorteile, aber ich bin in einem Sumpfgebiet aufgewachsen, extreme Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit waren die Norm, es sei denn, wir suchten Zuflucht in einer Klimaanlage. Ich möchte keinen weiteren stickigen Raum betreten, wenn ich es nicht mehr muss.“

Und ein Vierter fügte hinzu: „Das Gleiche gilt für Sauna und Kaltwasserbäder. Extreme auf beiden Seiten sind vorteilhaft.“

Video: