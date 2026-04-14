Die Frequenzen der Erde sind gerade explodiert über mehrere Frequenzbänder 🌍⚡

Vollständiger Whiteout.

Sieben Stunden und es geht weiter.

Wir lassen nicht nach.

Das war kein allmählicher Aufbau.

Es hat sich umgeschaltet.

Und blieb.

Eine massive Wand elektromagnetischer Energie drückt sich über das Diagramm und überlagert das Signal.

Ein großes koronales Loch rotiert sich gerade in Richtung Erde.

Sonnenwind verstärkt.

Ionosphäre unter Druck.

Das Diagramm zeigt etwas Bedeutendes.

Und es beruhigt sich nicht.

Ursprung der anhaltenden Aktivität.

Wird weiterhin überwacht.

Wir beobachten die Lage genau.

👇 Verfolgen Sie heute die Schumann-Resonanz?