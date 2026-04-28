Auf Teslas Spuren: Auf der Spitze der Großen Pyramide von Gizeh befand sich eine elektromagnetische Kugel (Video)

Was haben Nikola Tesla und die Cheops-Pyramide gemeinsam? Mehr, als man vielleicht denkt. Könnte es sein, dass die Cheops-Pyramide in Wirklichkeit ein gigantisches Kraftwerk war?

Was haben Nikola Tesla und die Große Pyramide von Gizeh gemeinsam? Mehr, als man vielleicht denkt. Könnte die Große Pyramide von Gizeh tatsächlich ein gigantisches Kraftwerk gewesen sein, wie einige Forscher vermuten?

Wir wissen, dass die Pyramide nicht als Grabmal errichtet wurde, daher ist diese Theorie widerlegt. Laut einer Studie des Architekten Miguel Pérez Sánchez eröffnen eine Reihe unmöglicher Figuren mit den Zahlen Pi und e sowie Bezüge zum Stern Sirius eine neue Perspektive auf die Große Pyramide von Gizeh, die als Wissensspeicher dient. D

ie Große Pyramide ist das bedeutendste Bauwerk des Alten Reiches, eines der Sieben Weltwunder der Antike und das einzige, das bis heute erhalten geblieben ist.

Ihr fehlt die ursprüngliche Verkleidung aus weißen Kalksteinblöcken, und die Spitze, die ihr einst neun Meter Höhe verlieh, ist verschwunden. Forscher kennen nun die genaue Form des Objekts, das einst die Spitze der Pyramide ziert.

Die Frage ist: Welchen Zweck hatte dieses mysteriöse Gebilde? Könnte es sein, dass die Große Pyramide von Gizeh, wie viele Forscher vermuten, im alten Ägypten als eine Art gigantisches Kraftwerk diente?

Laut Pérez-Sánchez symbolisierte die Kugel, die die alten Ägypter auf der Spitze der Pyramide platzierten, das Auge des Horus und hatte einen Durchmesser von 2.718 königlichen Ellen (2,7 Meter), was dem exakten Maß der Zahl e entspricht.

Die Kugel wurde als Zeichen der Verehrung der Sonne und des Sirius, des hellsten Sterns am Himmel, der mit Isis in Verbindung gebracht wurde, angebracht.

Viele Theoretiker vermuten, dass die Große Pyramide von Gizeh als gigantisches Kraftwerk errichtet wurde. Ihre Präzision und Genauigkeit lassen vermuten, dass sie einen viel größeren Zweck erfüllt haben muss.

Heute wissen wir, dass die Grundlinienabmessung der Cheops-Pyramide harmonisch mit der Erde im Verhältnis 1/14400 korrespondiert und dass ihr Breitengrad einen entscheidenden Einfluss auf die Frequenz des tropischen Jahres der Erde hat. Nikola Tesla könnte versucht haben, das Vorgehen der alten Ägypter aus grauer Vorzeit nachzuahmen.

Was haben diese beiden also gemeinsam? Nun, zunächst einmal wurde der Standort der Cheops-Pyramide nicht zufällig gewählt, und kurioserweise gilt dies auch für Teslas Knob Hill. Man vermutet, dass Tesla Knob Hill aufgrund seines Breitengrades wählte, der ihm eine günstige energetische Bogenlängenverschiebung vom Äquator ermöglichte.

Wie viele Forscher festgestellt haben, ist die Bogenlängenverschiebung zwischen Teslas Labor in Knob Hill und dem Äquator harmonisch mit der Bogenlängenverschiebung zwischen der Cheops-Pyramide und dem Äquator verknüpft – und zwar mithilfe der Zahlenfolge des Sexagesimalsystems.

„Der Bogenlängenabstand zwischen Teslas Labor und dem Äquator ist harmonisch mit dem Bogenlängenabstand zwischen der Großen Pyramide und dem Äquator über die primäre Zahlenfolge des Sexagesimalsystems verbunden. Und da bereits gezeigt wurde, dass die geografische Breite der Großen Pyramide einen deutlichen Zusammenhang mit der aktuellen tropischen Jahrespulsation der Erde (x10) aufweist und dass ein solches ‚ideales‘ Verhältnis von 1,296 (162/125) die geografische Breite der Großen Pyramide mit derjenigen der von Tesla errichteten Sendestation verbindet, ist es durchaus denkbar, dass er dieselben wissenschaftlichen Resonanzprinzipien auf die Erde anwandte wie die alten Ägypter, die die Große Pyramide erbauten.“ – Keith M. Hunter

Hier sehen wir die Große Pyramide von Gizeh und Teslas Labor, beide mit einem ganz bestimmten Zweck errichtet, der uns bisher unbekannt war.

Teslas Labor diente der drahtlosen Energieübertragung über große Entfernungen. Man vermutet, dass die alten Ägypter aus demselben Grund die Große Pyramide von Gizeh bauten, was viele Rätsel um die Pyramide und ihren Zweck lösen würde.

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