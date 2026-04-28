Wie die Neigung der Erdachse unser spirituelles Wachstum beeinflusst

„Energie Zivota“ berichtet:

Die Neigung der Erdachse von ursprünglich 5 Grad auf 22 Grad zwischen 28.000 und 9.500 v. Chr. verursachte irreversible Mutationen im menschlichen physischen Genom sowie in den feinstofflichen Körpern.

Daher verloren alle Methoden spirituellen Wachstums, die auf einzigartigem und zugleich missbrauchtem Wissen aus der Blütezeit von Atlantis beruhten, logischerweise ihre Funktion.

Alle Versuche, diese Mutationen rückgängig zu machen, scheiterten.

Die Lehren der Beobachter wurden zu den Lehren der Hüter.

Die Entscheidungen der Beobachteten wurden zu den Entscheidungen der Beobachter, denn allein ihre Anwesenheit veränderte den Verlauf ihrer experimentellen Behandlung der Menschheit.

Und indem sie mit einem ungewissen Ergebnis experimentierten, wurden sie selbst Teil des Experiments, also der Menschheit.

Sie sind unter uns, aber sie erinnern sich nicht mehr an ihren Ursprung.

Und doch tragen sie ihn in sich. Er ist in ihrer DNA geschrieben.

Sie müssen nur ihren Körper darauf ausrichten, ihn zu lesen.

Obwohl ihr spirituelles Niveau sehr hoch ist, lässt ihr gewöhnlicher, durch die gewaltige Explosion kristallbasierter Technologie vor 30.000 Jahren veränderter Körper dies nicht zu.

Es sei denn, sie helfen ihm.