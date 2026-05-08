Was wäre, wenn Südamerika und die Antarktische Halbinsel einst verbunden gewesen wären? 🌎🧊

Es mag unglaublich klingen, aber Geologen bestätigen die Beweise. Vor Millionen von Jahren waren beide Landmassen Teil des Urkontinents Gondwana, bevor die tektonischen Platten der Erde sie langsam auseinanderdrifteten.

Wissenschaftler haben übereinstimmende Gesteinsformationen, Gebirgsstrukturen und geologische Muster entdeckt, die sich zwischen dem südlichen Südamerika und der Antarktis erstrecken – uralte Spuren einer Welt, die lange vor den Menschen existierte.

Die Öffnung der Drake-Passage trennte sie schließlich, veränderte die Meeresströmungen für immer und trug dazu bei, dass die Antarktis zu dem gefrorenen Kontinent wurde, den wir heute kennen.

Betrachtet man heute eine Karte, ist die Ähnlichkeit plötzlich unübersehbar.

Sie erinnert uns eindrücklich daran, dass sich unser Planet über Millionen von Jahren unter unseren Füßen ständig bewegt, verändert und neu formt. 🌍✨

Mehr über aufgezeichnete Anomalien lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

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