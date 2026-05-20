⚡🧊 Monster Hagelsturm in den USA und China (Videos)

Gewaltige Hagelkörner, sogenannte „Monsterhagel“, fegen über die Städte Dallas, Oklahoma City, Wichita und Lincoln hinweg. Heftige Superzellen entfesseln heute Abend zerstörerische Hagelkörner über dem zentralen Teil der USA.

Autofahrer berichten von zersplitterten Windschutzscheiben, beschädigten Fahrzeugen und Sichtweiten nahe null, während baseballgroße Hagelkörner unter bedrohlich zuckendem Himmel auf die Autobahnen prasseln.

Meteorologen warnen vor einer raschen Verschärfung der Lage, da das Sturmsystem weiter über die Great Plains zieht. ⚡🧊 Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft, während sich die Bevölkerung auf schwere Sturmböen, Sturzfluten und gefährliche Straßenverhältnisse in der Nacht vorbereitet.

Die Bilder nach diesen Stürmen wirken beinahe apokalyptisch. 🌩️

⚠️ Riesenhagel • Schwere Gewitter • Gefährliche Straßen • Sturzflutgefahr

📍Texas • Oklahoma • Kansas • Nebraska

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Schlimmste Katastrophe seit 30 Jahren in China, Jiangsu! Hagel, Brände, Dürre – Naturkatastrophe oder menschengemacht?

Kürzlich erlebten viele Gebiete den heftigsten Hagelsturm seit 30 Jahren. An manchen Orten dauerte der Hagel 25 bis 30 Minuten lang und versetzte die Anwohner in Erstaunen.

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