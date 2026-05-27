Schumann Resonanz: ETWAS SELTSAMES IN DER ERDFUNKTION – 13 STUNDEN LANG ⚡️

Das Schumann-Resonanz-Diagramm von letzter Nacht zeigte etwas Auffälliges.

Anstatt kurzer Ausbrüche, die schnell wieder verschwanden, …

blieb eine ungewöhnliche, anhaltende Frequenz fast 13 Stunden lang aktiv, während sich wiederholte Impulse durch das Feld bewegten.

Das Muster wirkte über lange Zeiträume fast wie „eingefroren“. Was dieses Diagramm so besonders macht:

• Das Signal blieb über Stunden ungewöhnlich stabil.

• Energiebänder stapelten sich im Diagramm.

• Die Impulsaktivität durchströmte wiederholt dieselbe Zone.

• Die Frequenz sank nie vollständig auf den Ausgangswert zurück.

Was auch immer letzte Nacht auftrat, verhielt sich ganz anders als die normalerweise in solchen Diagrammen zu sehenden kurzen Ausbrüche.

Dieses Muster allein hat heute die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.