🔥🐎 Der Juni 2026 prüft wofür Du wirklich brennst 🐎🔥

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Spürst du es auch?

Diese innere Unruhe.

Diese vielen Ideen auf einmal.

Dieses Gefühl, als würde etwas in dir brennen — aber du weißt noch nicht genau, wofür.

Ab dem 5. Juni beginnt in der chinesischen Metaphysik der Monat des Holzpferdes.

Und das ist kein normaler Monat.

Denn 2026 ist bereits das Jahr des Feuerpferdes.

Im Juni begegnet also das Pferd dem Pferd.

Doppelte Pferdeenergie.

Doppeltes Feuer.

Doppelter Vorwärtsdrang.

Das kann sich anfühlen wie:

🔥 innere Unruhe

🔥 plötzliche Klarheit

🔥 starke Müdigkeit

🔥 alte Themen, die wieder hochkommen

🔥 direkte Gespräche

🔥 Entscheidungen, die nicht länger warten wollen

Aber genau hier liegt der Punkt:

Der Juni fragt dich nicht mehr, ob du brennst.

Er fragt dich:

WOFÜR BRENNST DU WIRKLICH?

Nicht für Ablenkung.

Nicht für zehn neue Baustellen.

Nicht für alte Programme.

Nicht für Menschen, bei denen du dich kleiner machst.

Sondern für das, was deine Seele wirklich ruft. ✨

Die erste Junihälfte trägt starke Aufbruchsenergie.

Zeigen.

Entscheiden.

Klären.

Anpacken.

Ab der Sommersonnenwende am 21. Juni verändert sich die Qualität.

Dann geht es weniger ums Starten — und mehr ums Sortieren, Stabilisieren und Verdichten.

Deshalb mein klarer Impuls:

Wähle im Juni nicht zehn Dinge.

Wähle ein bis drei Dinge, die wirklich zählen.

Ein Projekt.

Eine Entscheidung.

Ein Gespräch.

Eine Wahrheit.

Denn wenn du diese Feuerenergie blind verballerst, bist du im Juli leer.

Wenn du ihr aber Richtung gibst, kann sie dich auf eine neue Ebene bringen. 🔥

Der Juni 2026 ist kein Monat für Selbstbetrug.

Er zeigt dir, wo du dich noch an alte Sicherheit klammerst.

Wo alte Muster wirken.

Wo Beziehungen nicht mehr echt sind.

Und wo dein inneres Feuer längst in eine andere Richtung will.

Nicht, weil dieser Monat bequem ist.

Sondern weil er ehrlich macht.