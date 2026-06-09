🌑 Wusste Star Wars schon von fliegenden Kugeln?

Am 25. Mai 1977 präsentierte Star Wars der Welt den Todesstern: eine gigantische Hightech-Kugel, die sich wie ein künstlicher Mond durch den Weltraum bewegen konnte.

Jahrzehntelang hielten viele ihn für reine Science-Fiction … bis im März 2025 die sogenannte „Buga-Kugel“ in Buga, Argentinien, auftauchte. 🛸🌑

Die Ähnlichkeiten beflügelten die Spekulationen im Internet: kugelförmige Strukturen, ein metallisches Aussehen und ein Design, das direkt an die Raumschiffe erinnert, die Hollywood vor fast 50 Jahren erdacht hatte.

Zufall … oder Inspiration durch etwas Reales? Was wäre, wenn das Kino nicht neue Raumschifftypen erfindet, sondern vielmehr Muster nachbildet, die die Menschheit seit der Antike beobachtet?

Von Mythologien über „Himmelskugeln“ bis hin zum Todesstern – Kugeln wurden schon immer mit Macht, Technologie und Überwachung aus dem All in Verbindung gebracht.

Vielleicht lautet die Frage gar nicht, ob die Buga-Sphäre Ähnlichkeit mit Star Wars aufweist… sondern vielmehr:

Warum hat Star Wars genau diese Art von Flugobjekt bereits vorgesehen?

Mehr über die Hintergründe von Star Wars lesen Sie in den Büchern „Hollywood-Code“ und „Hollywood-Code 2„.