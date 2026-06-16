Ein indischer Mystiker hatte Kontakt mit einer kollektiven Intelligenz namens „Die Neun“

Dies ist eine unglaubliche CIA-Geschichte aus dem Danny Jones Podcast. Ein von der CIA finanzierter Arzt erhielt Besuch von einem indischen Mystiker, der behauptete, mit einer kollektiven Intelligenz namens „Die Neun“ in Kontakt zu treten.

Zwanzig Jahre später saß der Schöpfer von Star Trek im selben Raum und machte sich Notizen.

Der Mann im Vorschaubild ist Andy Puharich, der Sohn von Andrija Puharich. Er enthüllte im Podcast unglaubliche Dinge. Ende 1952 betrat Dr. D. G. Vinod aus Indien Puharichs militärisch finanziertes Labor, demonstrierte paranormale Fähigkeiten, fiel dann in Trance und begann, „Die Neun“ zu channeln – eine kollektive Intelligenz, Wesen, die durch ihn sprachen.

Zwanzig Jahre später saß Star-Trek-Schöpfer Gene Roddenberry angeblich im selben Kreis, machte sich Notizen und erlebte dieselbe Channeling-Aktion. Roddenberry war nicht nur Schriftsteller, sondern auch ehemaliger Pilot und Mann mit militärischen Verbindungen.

Er hatte Zugang zu Informationen und hörte Dinge. Und dann erschuf er die Föderation, die Oberste Direktive, die Vulkanier und die Romulaner. Klingonen.

Keine Fiktion. Enthüllung im Gewand der Unterhaltung. Roddenberry machte sich Notizen von „The Nine“. Aus diesen Notizen entstand Star Trek. Die CIA finanzierte das Labor. Der Mystiker kanalisierte die Wesen. Roddenberry hörte zu.

Die Welt schaute zu. Und niemand fragte, woher die Ideen wirklich stammten.

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