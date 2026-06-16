Verbotene Archäologie: Eine uralte Siedlung, älter als die Pyramiden, hat die nordamerikanische Geschichte verändert

Es stellte sich heraus, dass fortgeschrittene Gemeinschaften in Nordamerika schon Tausende von Jahren früher existierten als bisher angenommen.

Eine in der Nähe des Sturgeon Lake in Saskatchewan ausgegrabene uralte Siedlung der Ureinwohner stellt lang gehegte Ansichten über die frühe menschliche Präsenz in Nordamerika in Frage.

Die Stätte, die laut offizieller Zeitrechnung auf etwa 11.000 Jahre datiert und damit mehr als 6.000 Jahre älter ist als die Große Pyramide von Gizeh, liefert Beweise für eine langfristige Besiedlung und nicht nur für vorübergehende Lager.

Archäologen der Sturgeon Lake First Nation entdeckten Steinwerkzeuge, Feuerstellen, Material zur Werkzeugherstellung und Überreste des ausgestorbenen Bisons antiquus.

Holzkohleschichten deuten auf kontrollierte Feuernutzung hin und stimmen mit mündlichen Überlieferungen überein. Die Funde lassen auf eine hochentwickelte Gesellschaft mit ausgefeilten Jagdstrategien schließen, darunter auch das Springen auf Büffel.

Die Stätte, bekannt als Âsowanânihk („ein Ort zum Überqueren“ in Cree), liegt etwa fünf Kilometer nördlich von Prince Albert am North Saskatchewan River. Sie wurde erstmals von dem Hobbyarchäologen Dave Rondeau entdeckt, als Ufererosion Artefakte freilegte.

Rondeau sagte: „In dem Moment, als ich die Schichten der Geschichte durch die Erde hindurchschimmern sah, spürte ich die Last der Generationen, die mich anstarrten. Jetzt, da die Beweise meine ersten Instinkte bestätigt haben, rüttelt diese Stätte an allem, was wir zu wissen glaubten, und könnte die Erzählung über die frühen indigenen Zivilisationen Nordamerikas verändern.“

Dr. Glenn Stuart von der Universität Saskatchewan fügte hinzu: „Diese Entdeckung stellt die überholte Vorstellung in Frage, dass die frühen indigenen Völker ausschließlich nomadisch lebten.

Die Belege für eine langfristige Ansiedlung und Landnutzung deuten auf eine tief verwurzelte Präsenz hin. Sie wirft auch Fragen zur Beringstraßen-Theorie auf und stützt mündliche Überlieferungen, wonach indigene Gemeinschaften hier seit unzähligen Generationen leben.“

Ausgrabungen deuten darauf hin, dass der Ort kurz nach der letzten Eiszeit ein Zentrum organisierter Aktivitäten war. Forscher vergleichen seine Bedeutung mit weltbekannten Stätten wie den Pyramiden von Gizeh, Stonehenge und Göbekli Tepe.

Die Entdeckung umfasst Hinweise auf Bisongehege und Jagdplätze, an denen Jäger gezielt massige Bison antiquus mit einem Gewicht von bis zu 2.000 Kilogramm erlegten. Dies zeugt von koordinierten Bemühungen der lokalen Bevölkerung und profunden Kenntnissen über die Umwelt.

Häuptling Christine Longjohn von der Sturgeon Lake First Nation erklärte: „Diese Entdeckung ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass unsere Vorfahren hier waren, das Land bebauten, bewirtschafteten und prägten, lange bevor wir in den Geschichtsbüchern Erwähnung fanden.

Zu lange wurden unsere Stimmen zum Schweigen gebracht, doch diese Stätte spricht für uns und beweist, dass unsere Wurzeln tief und unversehrt reichen. Sie trägt die Spuren unserer Vorfahren, ihre Kämpfe, ihre Triumphe und ihre Weisheit in sich. Jeder Stein, jedes Artefakt zeugt von ihrer Stärke. Wir erobern nicht nur die Geschichte zurück, wir erobern unseren rechtmäßigen Platz darin zurück.“

Die Stätte, die sich im Gebiet des Vertrags Nr. 6 befindet und die Heimat der Plains Cree ist, ist durch Abholzung und industrielle Aktivitäten bedroht. Der Âsowanânihk-Rat, dem Älteste, Jugendliche, Pädagogen und Archäologen der Universitäten von Saskatchewan und Calgary angehören, leitet die Schutz- und Forschungsbemühungen. Geplant ist unter anderem ein Kulturzentrum.

Die Radiokohlenstoffdatierung von Holzkohle aus einer Feuerstelle datiert die Aktivität auf etwa 10.700 Jahre zurück, also rund 1.000 Jahre früher als bisher angenommen, als die Region bereits organisiert besiedelt war.

Dieser Fund ergänzt die mündlichen Überlieferungen, die das Gebiet als Kultur- und Handelszentrum beschreiben, um physische Beweise und unterstreicht die ausgefeilte Landnutzung im postglazialen Nordamerika.

Die Entdeckung unterstreicht die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen indigenen Gemeinschaften und Forschern, um dieses Kapitel der Menschheitsgeschichte zu bewahren und zu verstehen. Weitere Ausgrabungen und Fördermittel könnten zusätzliche Einblicke in die frühe Gesellschaftsstruktur des Kontinents ermöglichen.

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