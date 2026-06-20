Medienbericht: Gestaltwandler in Argentinien gesichtet? (Video)

Ein rätselhaftes Video aus Argentinien zeigt eine seltsame, menschenähnliche Gestalt, die sich auf einem Gehweg fortbewegt. Einige vermuten, dass es sich bei dem Wesen um eine Art übernatürlichen Gestaltwandler handelt.

Das Video wurde Berichten zufolge letzte Woche von einem lokalen Medienunternehmen online gestellt. Dieses gab an, es sei „vor einiger Zeit von einem Nachbarn“ in Quitilipi aufgenommen worden.

In dem unten gezeigten Video ist die unheimliche Silhouette des Wesens zu sehen, wie es sich zunächst auf allen Vieren über eine Rasenfläche bewegt, dann auf zwei Beinen geht und schließlich wieder in seine vorherige Position zurückkehrt.

Seitdem das Video in den sozialen Medien geteilt wurde, hat es sich verständlicherweise in Argentinien rasant verbreitet. Aufgrund der Art und Weise, wie sich die Gestalt bewegt, vermuten einige, dass es sich um ein übernatürliches Wesen handelt, etwa einen Werwolf oder einen Nahual, ein Gestaltwandler aus der Folklore.

Skeptischere Beobachter gehen hingegen davon aus, dass der mysteriöse Fremde einfach nur jemand ist, der an diesem Abend etwas zu viel gefeiert hat und nun nach Hause torkelt.

Was haltet ihr von diesem bizarren Video?