Gibt es heute eine Anunnaki Religion auf der Welt?

Ja, gibt es!

Wir wissen jetzt, dass vor ca. 7529 Jahren eine seelenlose hochtechnologische fortgeschrittene Gruppe von rund 300 Familienmitgliedern namens Anunnaki auf einer scheinbar grenzenlosen Erde, auf titanische Lebensformen stieß und nach dem Sieg eines kurzen Krieges gegen die indigenen Titanen, errichteten die Anunnaki einen Anlage zur Seelenernte, um ihr Ziel zu verfolgen, sich die menschlichen Seelen anzueignen, da sie selbst seelenlose Wesen sind. Von Gorgi Shepentulevski

Vor der Ankunft der Anunnakis existierte diese Lebensformebene auf Siliziumbasis in perfekter Harmonie, angefangen von der physischen titanischen Silikon-Mann- und Frau 3-D-Existenz bis hin zur ätherischen Existenz in den astralen Engelreichen, wo unendlich viele göttliche alterslose Seelen in dieser Ebene frei zusammen existierten.

Anunnaki, als seelenlose Familienmitglieder, praktizierten eine strenge Hierarchie, ähnlich in einem Bienenstock, mit nur einem Zweck im Sinn, alle arbeiten darauf zu, die Auswirkungen ihrer Familienzusammenbruchsstörung für ihr Endprodukt strikt zu mildern, und zwar die Ernte einer Seelen für sich selbst als Spiel zu sehen, um unsterblich zu werden.

An der Spitze der Anunnaki Hierarchiepyramide befindet sich der oberste Gott Anu mit 6 Hörnern auf dem Kopf (siehe Foto unten).

Anu praktizierte Polygamie und hatte viele Frauen und Kinder. In ihrer hierarchischen Familie haben Anus erste Ehefrauen nach ihm die höchste Position, und seine Kinder mit seiner ersten Frau sind nach Anu die zweite Führung.

So sieht also die Pyramide ganz oben aus:

Anu – mit 6 Hörnern auf dem Kopf, der oberste Herrscher des Reiches, Vater von Enlil und Enki. Enlil – mit 5 Hörnern, Anus Sohn aus seiner ersten Frau und zweiter Kommando über das Reich. Enki – mit 4 Hörnern, Anus Sohn aus seiner zweiten Frau und dritter Kommando über das Reich.

Jetzt spulen Sie in die Zeit vor, nach der letzten Entdeckung in Amerika vor ein paar hundert Jahren!

Die Ureinwohner (auch amerikanische Indianer genannt) glauben an die Anunnaki-Religion, obwohl alle selbst Seelen haben, anders als die Anunnaki!

Amerikanische Indianer galten historisch als eine besondere Gruppe von Anhängern der Heiligen Bewegung der Letzten Tage (Mormonen), da sie glaubten, dass sie die Nachkommen der Lamaniten seien, die im Buch von den Mormon beschrieben wurden.

Heute betrachten viele Heiligen des Letzten Tages polynesische Völker und die anderen indigenen Völker Amerikas als Lamaniten.

Heute wird die Anunnaki-Religion größtenteils im amerikanischen Staat Utah erhalten, obwohl sie alle Seelen haben, anders als Anunnaki!

Utah ist ein mormonischer Staat.

Was ist die mormonische Theologie Gottes? Mormonen glauben, dass der himmlische Vater dieselbe Spezies ist wie der Mensch; er hat einen Körper aus Fleisch und Knochen – nur perfekter, als wir uns vorstellen könnten. Mormonen akzeptieren die traditionelle christliche Lehre der Dreifaltigkeit nicht; sie betrachten Gott, Jesus und den Heiligen Geist als drei verschiedene Wesen, weil ihr himmlischer Vater ein normaler Mensch ohne Seele ist.

Tatsächlich ist ihr himmlischer Vater der oberste Gott und der keine Seele hat.

Der mormonische Staat Utah praktiziert inoffiziell Polygamie, genau wie die Anunnaki. Die Veränderung des Ansatzes war angesichts der langen Geschichte Utahs mit Polygamie bedeutsam. Mehrfache Ehe wurde in das Gewebe von Utah gewebt. Mormonische Pioniere ließen sich hier nieder, nachdem sie teilweise aus anderen Staaten vertrieben wurden, weil sie in der Plural-Ehe lebten.

Um eine Staatlichkeit zu erhalten, musste Utah Polygamie in seiner Verfassung verbieten, aber inoffiziell ist Polygamie weit verbreitet.

Utah macht den fünfundvierzigsten Bundesstaat, der die US-Verfassung ratifiziert und sie am 4. Januar 1896 in die Union aufgenommen hat und verwendet derzeit die 1896 angenommene Verfassung des Bundesstaates Utah. Utah wurde als „Der Bienenstock State“ bekannt, wobei sowohl innerhalb der Familie als auch sozial eine strenge Hierarchie praktizierte, ähnlich wie die Bienenstock-Familienordnung der Anunnaki.

Das Native Bee Symbol symbolisiert Ehrlichkeit und Bereitschaft, vor allem der Gemeinschaft zu dienen. In den Northwest Coast Cultures sind Masked Bee Dancers oft dazu gedacht, während der Tänze amüsant zu sein. Der Tänzer mit der Bienenmaske tanzte herum und berührte andere Tänzer und Menschen.

Mormonismus beinhaltet wichtige Lehren der ewigen Ehe, ewigen Fortschritt, Taufe für die Toten, Polygamie oder Pluralheirat, sexuelle Reinheit, Gesundheit (im Wort der Weisheit angegeben) und Fasten. Mormonische Diät folgt einem strengen Gesundheitskodex. Sie sind hauptsächlich Vegetarier und meiden Produkte mit Blut. Sie trinken keinen Tee, Kaffee oder Alkohol und die Bereitstellung von Milch, Wasser und Fruchtsäften wäre willkommen. Ursprünglich hieß Utah „State of Deseret“ aufgrund seines weit verbreiteten Direkt-Energie-Waffen-Bombardements auf die Altweltstädte, gefolgt von der großen Flut von 1802, die die gesamte Bodenoberfläche ausspült und die einfache Wüste hinterließ.

Die Regierung hielt den „State of Deseret“ für einen ungeeigneten Namen und schlug stattdessen den Namen „Utah“ vor.

Der Name Utah war bereits 1720 auf Karten als Yutta – Утка (Eule) erschienen. Der Grund, warum dieses Gebiet Utah genannt wurde ist, da nur Adlereulen ( Утки) in einer Wüste leben und überleben können.

Heute gibt es in Utah viele Adlereulearten, wie z. B. die Scheuneule, westliche Kreischeule, große Horneule, Schneeeule, nördliche Pygmäeule, Elfeneule, graue Eule, große graue Eule, Langohreule, Kurzohreule, Borealeule und nördliche Sägeeule.

Das Wort „Yutta – Утка“ stammt von einer älteren Herkunft als indische Amerikaner, denn die ursprünglichen Menschen, die vor den Indern in Amerika lebten, waren Weiße aus Alexanders Alten Weltreich. Der Name Utah ist also ein Name älterer Herkunft als Indianer.

Als Inder vor ein paar hundert Jahren in Amerika angesiedelt wurden, dachte man, dass die ursprünglichen weißen Leute viele Überlebenskills haben, und in dieser Hinsicht lernten die Inder viele Traditionen und Worte von ihnen, genau wie das Wort „ Утка“, mit dem sie diesen Staat Utah nennen, in dem man diesen Staat mit einer leichten Änderung in der verbalen Aussprache.

Die ersten mormonischen Siedler kamen 1847 in Utah an und ihnen folgte bald ein Strom von Heiligen der Letzten Tage, die das gelobte Land suchten.

Nach dem europäischen Siedlungsmuster versuchten sie, sich durch die Landwirtschaft zu unterstützen. Die weißen indigenen Bevölkerung aus der Alten Welt halfen ihnen zu überleben, bis sie lernten, wie man selbst erntete.

Auf dem Foto Gott Anu mit 6 Hörnern auf dem Kopf, der oberste Herrscher des Reiches.