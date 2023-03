Experte der Türkei-Beben vorausgesagt hat, warnt vor Mega-Beben im März (Video)

Der niederländische Seismologe Frank Hoogerbeets, der nach der Vorhersage der verheerenden Erdbeben in Türkiye und Syrien im vergangenen Monat internationale Bekanntheit erlangte, sagte, dass die Welt in den kommenden Tagen von einem weiteren großen Beben heimgesucht werden könnte.

Die erste Märzwoche werde „extrem kritisch“, sagt Hoogerbeets. Der Seismologe, der seine Prognosen auf der Grundlage der Bewegungen von Himmelskörpern erstellt, hat am Montag ein Video auf YouTube gepostet, in dem er warnt, dass „die erste Märzwoche äußerst kritisch sein wird“.

Aufgrund der besonderen Lage von Erde, Merkur und Saturn kann es laut dem Wissenschaftler in dieser Woche auf der Erde zu einem „Mega-Erdbeben“ mit einer Stärke von 8,5 oder höher kommen.

„Eine Konvergenz der kritischen Planetengeometrie um den 2. und 5. März herum kann zu einer großen bis sehr großen seismischen Aktivität führen, möglicherweise sogar zu einem Megathrust-Erdbeben um den 3. bis 4. März und/oder den 6. bis 7. März“, heißt es in der Beschreibung von der Clip.

Im Video selbst behauptete der Seismologe, dass die Stärke des angeblich bevorstehenden Erdbebens „über 8 auf der Richterskala liegen könnte“.

Das betroffene Gebiet könnte sich über Tausende von Kilometern erstrecken, von der Halbinsel Kamtschatka und den Kurilen im russischen Fernen Osten bis zu den Philippinen und Indonesien, sagte Hoogerbeets.

„Ich übertreibe nicht. Ich versuche nicht, Angst zu erzeugen. Das ist eine Warnung“, betont der Wissenschaftler, der am Geometric Survey of the Solar System (SSGEOS) arbeitet.

Am 3. Februar veröffentlichte Hoogerbeets einen Tweet, der lautete: „Früher oder später wird es in dieser Region (Süd-Zentral-Türkei, Jordanien, Syrien, Libanon) zu einem Erdbeben der Stärke 7,5 kommen.“

Drei Tage später erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,8 die Türkei und Syrien. Die Katastrophe forderte den Tod von mehr als 50.000 Menschen, und bis heute dauern starke Nachbeben in der Region an.

Video: