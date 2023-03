Die Scheibe des Todes: Das Geheimnis von Teotihuacans geheimnisvollstem Artefakt

Die Scheibe des Todes, das rätselhafteste Artefakt, das in der Stadt der Götter gefunden wurde, ist voller Mysterien und Geheimnisse. Im Laufe der Zeit hat es viel Aufmerksamkeit erregt, aber keine Frage im Zusammenhang mit der Todesscheibe wurde jemals beantwortet.

Forscher entwickeln verschiedene Theorien, von der einfachen Idee, dass es Teil einer rituellen Struktur ist, bis hin zu der ungewöhnlicheren Idee, dass es ein Beweis für die Existenz unserer entfernten Vorfahren aus einer anderen Welt ist.

1964 fanden Archäologen, die am Fuß der Sonnenpyramide von Teotihuacan gruben, einen riesigen Schädel mit einem grimmigen Gesicht und einem Heiligenschein, der aus vielen kleinen Stücken drumherum bestand.

Angesichts des Ortes seiner Entdeckung schlugen die Forscher vor, dass es ein Objekt sein könnte, um die Sonne anzubeten, aber sein Aussehen passt nicht wirklich zu einem Sonnentotem.

Das Erscheinen der Todesscheibe ist ziemlich erschreckend, da in der Mitte des gerippten Kreises kein leuchtendes Gesicht, sondern angeblich eine Warnung geschrieben steht.

Darüber hinaus wurde im Inneren der Großen Pyramide kein einziges Bild gefunden, das auch nur ein bisschen der Scheibe ähnelte. Es ist jedoch schwer zu sagen, was passiert ist, da die Zeit den ganzen Putz und die Farbe auf der Sonnenpyramide abgetragen hat.

Scheibe des Todes und Mictlntcutli, der aztekische Gott des Todes

Forscher glauben, dass die „Scheibe des Todes“ mit Mictlntcutli, dem aztekischen Gott der Toten, verbunden ist, da die Scheibe ein Bild eines Schädels mit herausgestreckter Zunge zeigt.

Viele glauben, dass das Objekt zur Durchführung bestimmter Rituale verwendet wurde und für die Azteken, den Gott der Toten, bedeutete.

Der Mythos besagt, dass Mictlntcutli der Herrscher von Mictln war, dem Jenseits, in dem die Sterblichen speziell auf diejenigen gewartet haben, die nicht im Kampf oder während der Geburt gestorben sind.

Es war eine vierjährige Prüfung der menschlichen Seelen, die neun verschiedene Ebenen durchlaufen müssen.

Die neun verschiedenen Ebenen bestanden aus Strömen von Blut, Winden, die wie Messer schnitten, und Bergen, die auf Seelen zusammenprallten, die zwischen ihnen hindurchgingen.

Die Seelen, die es auf die letzte Ebene geschafft haben, wurden schließlich von Mictlntcutli begrüßt, der in Skulpturen als blutiges Skelett mit in fröhlicher Aggression erhobenen Armen, einer Halskette aus menschlichen Augäpfeln und einem offenen Mund gezeigt wird, um Sternschnuppen zu essen.

Wenn Sie denken, dass das alles ein bisschen viel ist, denken Sie daran, dass ein aztekisches Schädelgesicht eine positivere Bedeutung hatte. Tod und Leben waren bei den Azteken so eng miteinander verbunden, dass Schädel ein Zeichen der Wiedergeburt waren, wie die ersten Frühlingsblumen.

Obwohl Mictlntcutli viele Seelen auseinander riss, die das Ende ihrer Reise durch Mictln erreichten, gab er einigen von ihnen Frieden für alle Zeiten.

Die Genauigkeit des Artefakts hat die Forscher sowohl verblüfft als auch überrascht. Der Schädel auf der Scheibe ist von glatten, gleichmäßigen Zähnen umgeben, die eine Art Heiligenschein darum bilden, wie die um die Köpfe der Heiligen auf alten Ikonen.

Das Artefakt ist außerdem mit einer solchen Genauigkeit und Effizienz hergestellt, dass es aussieht, als wäre es mit High-Tech-Werkzeugen hergestellt worden.

Bei näherer Betrachtung hat sich jedoch herausgestellt, dass der Nimbus des Artefakts ein ziemlich überraschendes Zahnrad ist . Es sieht so aus, als hätten die Leute, die die Scheibe gemacht haben, einige Hightech-Details aus ihrer Zeit kopiert haben.

Der aufregendste Teil der Entdeckung ist, dass eine Warnung gegeben wurde, indem ein gruseliges Bild in die Mitte gestellt wurde:

„Geh nicht hinein, sonst stirbst du!“

In der mexikanischen Version ist die hervorstehende Sprache ziemlich ähnlich wie im alten Sumer und Indien. Es deutet auch auf die unglaublichen Umwälzungen hin, die während eines bestimmten Zeitraums stattfinden, nämlich die sich ändernden Tierkreiskonstellationen während des Sonnenaufgangs.

Die Todesscheibe birgt eine Reihe von Geheimnissen, die bis heute unbekannt sind. Es wird angenommen, dass das Objekt Teil eines Kultes war und zur Durchführung von Ritualen verwendet wurde. Daher vermuten die Forscher, dass die Vorfahren, die die Scheibe erschufen und die Azteken verehrten, wahrscheinlich religiös waren.

Offensichtlich passt der Name der Stadt genau dazu. Teotihuacan bedeutet „der Ort, an dem Menschen zu Göttern wurden“ oder „der Ort, an dem die Götter geboren wurden“.

Im Laufe der Jahre wurden mehrere Übersetzungen des Namens angefertigt. Darüber hinaus unterstützt jede Übersetzung nur die konkreten Argumente, die zuvor angegeben wurden, um die Zuverlässigkeit derselben zu beweisen.

Waren die alten Erbauer von Teotihuacan in Kontakt mit Außerirdischen?

Anscheinend weist die Todesscheibe darauf hin, dass die alten Erbauer von Teotihuacan in direktem Kontakt mit einer fortgeschrittenen Zivilisation standen.

Auch der Bauplan der Stadt unterstützt diese Theorie, da gerade diese Stadt mit einer Vielzahl von Mysterien verbunden ist. Es besteht die Möglichkeit, dass die Stadt von einer fortgeschrittenen Zivilisation als Basis für einen Raumhafen genutzt wurde.

Die Struktur der Stadt offenbart das architektonische Wissen ihrer Erbauer, das für die Menschen der Steinzeit zu fortgeschritten schien.

Könnte es möglich sein, dass sogar die Außerirdischen, die auf die Erde herabstiegen und die Stadt bauten, ein begrenztes Wissen hatten, das sie an die Bewohner weitergaben, das die Einheimischen später nutzten, um solche Artefakte zu bauen, die die fortgeschrittene Zivilisation symbolisierten?

Auch wenn sie ein ganzes Schiff als Basis im Orbit haben und Shuttles absetzen, sind von ihrer „Alien-Technologie“ nur Kopfsteinpflaster und Felsformationen übrig.

Hunderte oder sogar Tausende von Jahren, nachdem die fortgeschrittenen Außerirdischen gegangen waren, verehrten die Menschen, die wild geworden waren, alles, sogar die gewöhnlichsten Dinge in Teotihuacan .