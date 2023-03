Wo sind die Nachkommen der Außerirdischen verschwunden, die bis zum 19. Jhr. die gesamte Erde beherrschten?

Bis heute ist eine große Anzahl antiker Skulpturen, Denkmäler und uralter Gravuren erhalten geblieben, die edle Menschen darstellen, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts auf der Erde lebten.

Betrachtet man bestimmte Gesichtszüge genau, so gibt es ein leicht zu übersehendes Detail, das viele Fragen aufwirft – die unnatürliche Form des Nasenrückens, die an die Ingenieure aus dem Kultfilm „Prometheus“ erinnert.

Die ersten Bilder solcher Gesichter tauchten im alten Ägypten auf. Auf alten Stichen sieht man, wie die Nase glatt und deutlich in gerader Linie in die Stirn übergeht. Die gleichen genauen Gesichtszüge werden in antiken griechischen Skulpturen beobachtet.

Es ist bemerkenswert, dass nicht alle antiken griechischen Statuen solche Profile haben, aber nur authentische Skulpturen, die bei Ausgrabungen gefunden wurden, haben ein solches Gesicht mit einem so geraden Nasenrücken.

Zum Beispiel zeigt eine der im Gazastreifen gefundenen Statuen ein solches Gesichtsprofil mit der Kopfskulptur, die angeblich auf der Baustelle eines der Häuser in der Nordtürkei gefunden wurde.

Archäologen sind überzeugt, dass es altgriechisch ist. Sogar die berühmte Skulptur der Aphrodite hat ein nicht sehr typisches Profil, das an all die gleichen Ingenieure aus dem Filmuniversum „Alien“ erinnert.

Die Diskobolos von Myron, Artemis, Hermes und Dionysos, also das gesamte Pantheon der antiken Götter. Auch der Kopf von Alexander dem Großen ist nicht ausgeschlossen.

Die offizielle Wissenschaft behauptet, das griechische Profil sei keine Reproduktion der Natur, sondern nur ein Stilmittel, das von einigen Bildhauerschulen Griechenlands übernommen wurde, um all die positiven Helden und natürlich die herrschende Elite darzustellen.

Allerdings hatten nicht nur antike römische und antike griechische Statuen ein solches Gesichtsprofil. Dasselbe ist auf antiken Skulpturen und Gravuren aus dem Irak, Persien (sumerisch-akkadische Mythologie), Indien und sogar Afghanistan zu sehen.

Es stellt sich heraus, dass dies eine Art Profiltyp war, der in der damaligen herrschenden Elite am weitesten verbreitet war. Bemerkenswerterweise weisen all diese Statuen und Gravuren auf spezifische Besonderheiten der damaligen privilegierten Klasse hin.

Dies ist eine spezielle Nase, die direkt in die Stirn übergeht. Bemerkenswert ist, dass auch Leonardo da Vinci, der berühmte „Zeitreisende“, der im 15. Jahrhundert feststeckte, in seinen Werken einen ähnlichen Gesichtstyp darstellte.

Überraschenderweise fühlten sich auch italienische Künstler der Renaissance von dieser Art menschlicher Anziehungskraft angezogen. Doch nicht nur Skulpturen und Gemälde haben dieses besondere, sich wiederholende Bild in unsere Tage gebracht.

Sie können auch alte Münzen online finden, die eine ähnliche Art von Menschen mit diesen Merkmalen darstellen. Sie stammen im Wesentlichen aus dem 15. – 19. Jahrhundert, insbesondere aus dem 18. bis 19. Jahrhundert.

Unerwarteterweise sehen wir bei einer Münzserie von 1908 ein ganz anderes Gesichtsprofil, wo beispielsweise bei einer Münze von 1906 am Übergang zum Vorderteil bereits ein kleines Loch deutlich sichtbar ist.

Eine der charakteristischsten Münzen, die einen Mann mit einem mysteriösen Profil darstellt, stammt aus dem Jahr 1793. Und hier ist das Interessanteste: Wenn Sie sich diese geprägten Gesichter genau ansehen, können Sie eine direkte Ähnlichkeit zwischen ihnen feststellen, aber aus irgendeinem unbekannten Grund, seit dem 20. Jahrhundert wurde das Profil auf ein völlig anderes korrigiert.

Aus welchem ​​Grund? Wir wissen es noch nicht.

Unsere Aufmerksamkeit sollte jedoch einigen ungewöhnlichen Schädeln gelten, die Archäologen vor nicht allzu langer Zeit auf dem europäischen Festland gefunden haben. Die in Ungarn gefundenen länglichen Schädel haben die charakteristischen Merkmale rätselhafter Profile, im Gegensatz zu gewöhnlichen Schädeln, bei denen die Krümmung am Nasenrücken deutlich sichtbar ist.

Solche bizarren menschlichen Überreste wurden nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, im Nahen Osten und sogar in Mittel- und Südamerika und tatsächlich auf der ganzen Welt gefunden. Was bedeutet das?

Heutzutage ist es nicht üblich, eine gewöhnliche Person mit solch bizarren Formen des Kopfes und des Nasenrückens zu finden. Außerirdische? Vielleicht, aber machen wir weiter. Skulpturen sind in ganz Eurasien zu finden, wo gerade Nasen direkt in den vorderen Teil des Gesichts verfolgt werden können.

Dasselbe ist in verschiedenen Porträts zu sehen, und es stellt sich heraus, dass die herrschende Elite unabhängig von der spezifischen Region des Planeten ähnliche Gesichtszüge hatte, die sich stark von denen moderner Menschen unterschieden. Sie alle hatten zwei besondere Unterscheidungsmerkmale.

Dies ist eine Nase mit einer nicht standardmäßigen Form, die Herrschern oder einer wohlhabenden Klasse gehört, unabhängig von den örtlichen geografischen Merkmalen. Und nach dem archäologischen und kulturellen Erbe zu urteilen, beherrschten diese Menschen buchstäblich die Erde bis Mitte des 19. Jahrhunderts.

Eines der markantesten Beispiele ist die französische Königin Marie Antoinette von Österreich. Wenn Sie sich genauer ansehen, wie sie in Porträts dargestellt wurde – dieselbe mysteriöse Nase und das längliche Profil – dann fügt sich alles zusammen. Dasselbe gilt für alle europäischen Herrscher dieser Zeit.

Alle von ihnen wurden in Porträts und Stichen mit gerader Nase dargestellt. Sie gehörten also alle auf die eine oder andere Weise derselben dynastischen Linie an, die direkt von Boten entfernter Sterne stammten und möglicherweise unseren Planeten durch künstliches Terraforming bevölkerten.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat sich alles geändert, und hier wird es interessant. Eines der wichtigsten Beispiele ist die königliche Dynastie der Romanows des Russischen Reiches.

Zum Beispiel hatte Nikolaus II. nicht mehr diese ganz besondere Nase. Auch sein Vater Alexander III. hatte keinen außerirdischen Typ wie die Ingenieure aus den Filmen „Prometheus“ und „Alien: Covenant“. Alexander II hatte auch ein ziemlich einfaches Gesicht. Nikolaus I. ähnelte jedoch bereits entfernt den Herrschern vergangener Jahrhunderte. Peter III. hat zum Beispiel auch ähnliche Züge, wie die Herrscher des 18. Jahrhunderts, während Peter I. durchaus etwas hat, was man kurz als Herrschertypus bezeichnen kann.

Eine Bestätigung dafür findet sich in fast allen Porträts, Skulpturen und Stichen, die Peter I. darstellen. Generell lassen sich, wie bereits erwähnt, solche Merkmale bei allen Herrschern und Adligen bis ins 19. Jahrhundert nachweisen – eine längliche Nase, die direkt in die Stirn. Darüber hinaus haben einige eine leicht verlängerte Form des Schädels.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts verschwinden sie jedoch alle auf mysteriöse Weise von der kulturellen Agenda. Was ist mit Ihnen passiert? Wohin sind sie verschwunden? Vielleicht sind ihre Nachkommen buchstäblich in den Schatten gegangen, regieren aber weiterhin heimlich die Welt, aber heimlich.

Damals gab es noch kein Internet, keine Computer, keine sozialen Netzwerke und keine digitalen Medien, die den einfachen Menschen täglich ihre Herrscher zeigten, die sich äußerlich auffallend von einem normalen Menschen unterschieden.

Daher kann man vorsichtig annehmen, genauso wie eine Art verrückte Theorie, dass sie heute, während sie weiterhin offen die Welt regieren, definitiv gefragt worden wären – warum seid ihr so ​​anders als wir, nur gewöhnliche Menschen?

Vielleicht mussten sie deshalb mit dem Aufkommen des Industriezeitalters und der breiten Entwicklung der Medien in den Schatten treten. Allerdings haben sie die Zügel der Macht über den Planeten wahrscheinlich nie losgelassen.

Schließlich gibt es nicht umsonst den Ausdruck „blaues Blut“. Vielleicht ist das wörtlich zu verstehen, dass das Blut der verborgenen herrschenden Elite tatsächlich eine andere Farbe hatte. Dennoch ist es das Potenzial einiger kontroverser Themen, die Enthüllung der Wahrheit hervorzurufen.

Heute lassen sich Zeichen ihrer herrschenden Präsenz durch andere indirekte Fakten verfolgen, die mehr mit Soziologie und Ökonomie zu tun haben (zum Beispiel warum viel mehr Gold gefördert als verbraucht wird. Wohin gehen Überschüsse an Öl, Diamanten usw.).

Abschließend möchten wir hinzufügen, dass es möglich ist, dass ihre Dynastie direkt von einer bestimmten Rasse von Außerirdischen abstammt, die vor unvordenklichen Zeiten auf der Erde angekommen sein könnten.

Natürlich gibt es hier mehr Fragen als Antworten, und vielleicht lohnt es sich, eine Untersuchung mit der sumerisch-akkadischen Mythologie zu beginnen, als die ersten 10 sumerischen Könige 250.000 Jahre lang auf der Erde regierten und jeder sumerische König durchschnittlich 25.000 Jahre lebte.

All dies ist sehr kontrovers und zweideutig, aber es ist etwas dran. Ist es möglich, dass die herrschenden Dynastien der Vergangenheit (und vielleicht der Gegenwart) direkte Nachkommen von Außerirdischen von fernen Sternen waren?